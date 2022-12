Vergangenheit der Firma Brose : Weichgespülte Aufarbeitung

Aktualisiert am

Künstler und die Integrität ihrer Sammler: Was die Haltung der Firma Brose während der Nazizeit mit der bedeutenden Kunstsammlung von Julia Stoschek und einem schwierigen Rückkauf zu tun hat.

Die sprechenden Benzinkanister: Leon Kahanes „Jerricans to Can Jerry“ in der Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig. Bild: Alexandra Ivanciu

Wenn Kunstsammler gesellschafts- oder kapitalismuskritische Kunst sammeln und dadurch fördern, denken sie manchmal, allein der Erwerb dieser Kunst mache auch sie selbst zu kritischen und reflektierten Sammlern und Menschen.

Das ist aber nicht der Fall. Was passieren kann, wenn Künstler und ihre Kunst als Beweis für das politisch korrekte Verhalten ihrer Sammler herangezogen werden, ließ sich in diesem Jahr am Beispiel der Kunstsammlerin Julia Stoschek beobachten.

Stoschek ist eine der profiliertesten Sammlerinnen für Medienkunst, sie hat eine beeindruckende und wichtige Sammlung aufgebaut. In Düsseldorf und Berlin unterhält sie Ausstellungshäuser, in denen sie diese Kunst der Öffentlichkeit zugänglich macht. Sie ist die Tochter von Michael Stoschek, dem Gesellschafter und Vorsitzenden der Brose Unternehmensgruppe. Auch Julia Stoschek ist Mitgesellschafterin des Unternehmens, das heute sein Geld mit der Herstellung von Fahrzeugteilen verdient. In jedem zweiten Neuwagen ist ein Teil von Brose verbaut.

Max Brose gründete das Unternehmen für Automobilausrüstung 1908 in Berlin. Von 1936 an stellte Brose unter anderem Benzinkanister für die Wehrmacht her. So kam die Firma einigermaßen durch den Zweiten Weltkrieg. Brose wurde danach als „Mitläufer“ eingestuft. Schon 1948 leitete er seine Firma wieder. Die Erfolgsgeschichte des Unternehmens ging weiter. Bis heute.

Die Firma Brose in der Nazizeit

In einem Interview mit der „New York Times“ vermittelte Julia Stoschek im Juni dieses Jahres den Eindruck, dass die Tätigkeiten des Unternehmens während der Nazizeit durch die Publikation eines Buches zum hundertjährigen Bestehen aufgearbeitet seien. Auf der Website von Brose heißt es dazu, man habe „die Geschichte des Familienunternehmens und die Haltung des Firmengründers Max Brose in der NS-Zeit durch den Historiker Gregor Schöllgen untersuchen lassen und deren Ergebnisse publiziert“.

Außerdem habe Brose im Jahr 2000 einen „finanziellen Beitrag zur Stiftung ,Erinnerung, Verantwortung und Zukunft‘ geleistet. Die Stiftung hat im Auftrag der deutschen Wirtschaft Entschädigung an ehemalige NS-Zwangsarbeiter gezahlt.“ Wie viel Geld gezahlt wurde, wird nicht gesagt.

Im Interview mit dem Magazin „Der Spiegel“ wies Stoschek, ebenfalls im Juni, darauf hin, dass man die „Dimensionen . . . auch schon mal einordnen“ müsse. Sie meinte damit, dass es einen Unterschied gebe zwischen verurteilten Kriegsverbrechern wie dem Unternehmer Friedrich Flick, der rund 50.000 Zwangsarbeiter unter schlechtesten Bedingungen für sich arbeiten ließ, und Max Brose, bei dem 1942 insgesamt 280 „ausländische Arbeitskräfte, die von staatlichen Stellen zugewiesen wurden“ (so werden sie auf der Firmenwebsite genannt) arbeiteten. Doch was bedeutet das? Sind 280 Zwangsarbeiter hinnehmbar? Ist erst von 300 an eine Grenze überschritten? Wie genau sehen die Dimensionen aus?

Dass sich Stoschek der schweigenden Zustimmung der von ihr gesammelten Künstler sicher war, das Unternehmen habe genug für die Aufarbeitung der Unternehmensgeschichte getan, klang im „Spiegel“ so: „In meiner Sammlung sind Künstlerinnen und Künstler vertreten, die extrem kritisch sind, die würden nicht mit mir zusammenarbeiten, wenn sie das Gefühl hätten, wir hätten eine falsche Einstellung.“