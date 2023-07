Eine Laufbahn dieser Art können nicht viele vorweisen: mit 25 Jahren bei einer Firma beginnen, ein ganzes langes Berufsleben dort verbringen und dabei die Karriereleiter bis in beachtliche Höhen emporklimmen. Heinrich Graf von Spreti gelang dies bei Sotheby’s, und das Auktionshaus dürfte sich zu diesem Mitarbeiter gratulieren.

1978 trat der junge Mann als Experte für Fabergé und Goldschmiedekunst in der Londoner Zentrale an; wenige Jahre später wurde er bereits Direktor der für Vitrinenobjekte zuständigen Vertu-Abteilung. Als Sotheby’s dann ein Büro in München eröffnete, übernahm Spreti dessen Leitung. Parallel agierte er zeitweise als Managing Director von Sotheby’s Deutschland.

Wo Kunst eine Rolle spielt, ist er zu Hause

Der in Bayern geborene und nicht nur in Adelskreisen bestens vernetzte Kommunikator, der Spreti ist, zog dicke Fische an Land, denn wo Kunst eine Rolle spielt, insbesondere auch im privaten Bereich, ist er zu Hause. Wer weiß, ob den großen Schlossauktionen ohne ihn dieselben Erfolge beschieden gewesen wären, also der Verkauf der Fürstlichen Sammlungen Thurn und Taxis 1993 in Regensburg oder zwei Jahre später der Schätze des Großherzoglichen Hauses Baden in Baden-Baden und dann 2005, als in einem zehntägigen Auktionsmarathon 20.000 Objekte aus dem Eigentum des ehemaligen Königshauses Hannover unter den Hammer kamen. Damals war Spreti Präsident von Sotheby’s Deutschland, ein Amt, das er bis 2018 bekleidete.

Wer meint, der Mann hätte sich nun auf seinen Lorbeeren ausruhen und die Füße hochlegen können, kennt Spreti schlecht. Er, der neben seinem beruflichen Tun genealogische Forschung betreibt und mehrere Bücher verfasste, pflegt außerdem einen großen Freundeskreis, vergrößert seine Sammlung erlesener Dinge – und wird weiterhin in den Räumen von Sotheby’s am Münchner Odeonsplatz gesichtet. Denn seine Expertise bleibt gesucht, sein Akquisetalent gefragt, und so hängte ihm sein „Mutterhaus“ wie einen Orden den Titel „Honorary Chairman“ um. Heute feiert Heinrich Graf von Spreti seinen siebzigsten Geburtstag.