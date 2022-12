Aktualisiert am

Fakes, so weit das Auge reicht

Studium von Kunstfälschungen : Fakes, so weit das Auge reicht

Hier ist kein Gemälde echt: Am Heidelberger Institut für Kunstgeschichte schärft eine Fälschungssammlung den Blick der Studierenden. Davon profitiert auch der Kunsthandel.

Die schwere, mit einer Alarmanlage versehene Tür lässt wertvolle Kunstobjekte hinter ihr vermuten, die vor dem Zugriff von Dieben geschützt werden müssen. Doch hier werden keine kostbaren Originale aufbewahrt, sondern Fälschungen: Bilder prominenter Betrüger wie Christian Goller, Edgar Mrugalla und Wolfgang Beltracchi etwa. Von Letzterem verwahrt das Institut das Bild einer stark farbigen Hafenlandschaft im Stil André Derains, pastos auf alter Leinwand gemalt und rückseitig mit falschen Galerieaufklebern und fingierten Altersspuren versehen.

Die Sammlung im Institut für Europäische Kunstgeschichte der Universität Heidelberg besteht aus 120 gefälschten Gemälden, Zeichnungen und Druckgrafiken. Sie rufen Jahrhunderte der Kunstgeschichte auf: Lucas Cranach, Jan Brueghel, Rembrandt, Pablo Picasso, Max Liebermann, Emil Nolde, Wassily Kandinsky. Seit vergangenem Jahr baut Professor Henry Keazor mit großem Engagement eine Studiensammlung auf, die in Deutschland ihresgleichen sucht; das Institut am Neckar nimmt damit unter den Hochschulen eine Vorreiterrolle ein.

Schon in den Achtzigerjahren ermahnte Willibald Sauerländer, der damalige Direktor des Münchner Zen­tralinstituts für Kunstgeschichte, die damaligen Studierenden: „Nicht nur Alter, Ort und eventuell Künstlernamen müssen bestimmt werden, sondern zuallererst muß das Falsche vom Echten, das Entstellte vom Originalen unterschieden sein. Jede Deutung, die nicht auf einer gewissenhaften Sicherung des Befundes aufbaut, läuft Gefahr, Gefälschtes, Unechtes zum Ausgangspunkt unhaltbarer oder phantastischer Hypothesen zu machen.“ Sauerländer betonte die Bedeutung der heute etwas altmodisch klingenden „Gegenstandssicherung“, die originale von gefälschten Kunstwerken unterscheiden soll.

Die Gefahr, während des Studiums oder im späteren Berufsleben mit einer Fälschung konfrontiert zu werden, wird an den Universitäten immer noch weitgehend ausgeblendet. Das Lehrpersonal beschäftigt sich mit Fälschungen normalerweise nicht und sensibilisiert deshalb Studierende auch nicht für das Risiko, auf betrügerische Objekte hereinzufallen. Dabei ist Kunstgeschichte zuweilen auch Fälschungsgeschichte. Selbst anerkannte Professoren wie Horst Bredekamp, Experten wie Werner Spies und zahlreiche Museumsdirektoren sind in den letzten Jahren Fälschern auf den Leim gegangen.

Das Landeskriminalamt Berlin stellt dem Heidelberger Institut seit vergangenem Jahr zahlreiche Fälschungen als Dauerleihgaben zur Verfügung. Kriminalhauptkommissar René Allonge und sein Team wollen so Forschung und Lehre unterstützen. Auch die Landeskriminalämter Stuttgart und München sind wichtige Leihgeber. Wie Allonge der F.A.Z. sagte, geht es darum, „die angehenden Kunsthistoriker besser auf das Erkennen von Kunstfälschungen vorzubereiten“. Die Studierenden können solche Objekte somit selbst in die Hand und unter die Lupe nehmen, stilkritisch und materialtechnisch untersuchen und die Provenienz recherchieren. Auf diese Weise bilden sie ihre eigene Kennerschaft aus, unterstützt von Experten unterschiedlicher Fachbereiche. Die Forschungsergebnisse werden anschließend in einer universitätsinternen Datenbank festgehalten.

Die Asservatenkammer quellen über

Von der Initiative des Instituts profitieren nicht nur Wissenschaftler und Sammler, sondern auch der Kunsthandel, ein mögliches späteres Berufsfeld der Studierenden. Henry Keazor sagt, durch die Sammlung könnten sie „aus dem Falschen das Richtige lernen“. Mitunter zieht der Handel schon jetzt seinen Nutzen aus der Kollektion von Fakes: So konnten mithilfe einer falschen Kohlezeichnung im Stil Max Liebermanns weitere Blätter entlarvt werden, die aus derselben Werkstatt stammen und bisher unerkannt auf dem Kunstmarkt zirkulierten. Es gibt aber auch Entdeckungen in der entgegengesetzten Richtung: Ein angeblich gefälschtes flämisches Gemälde, das ein Kircheninterieur zeigt, stellte sich bei näherer Untersuchung als Original aus dem 17. Jahrhundert heraus. Lediglich die Signatur des prominenten Altmeisters Pieter Neefs war auf dem Bild in späterer Zeit gefälscht worden.

Mehr zum Thema 1/ Bei Sotheby’s wird eine Bronzefigur für 1,5 Millionen Dollar versteigert. Ein „Röntgenbild“ soll ihr Inneres zeigen. Doch es stellt sich die Frage: Ist diese Aufnahme authentisch? Eine Spurensuche. Eine prorussische Propaganda-Website stellt ein vermeintlich von Kandinsky geschaffenes Bild zum Verkauf. Alles deutet auf einen Fake hin. Das folgt einer langen Tradition des Betrugs mit Avantgardisten aus Russland.

Ein positiver Nebeneffekt der Sammlung ist, dass in den überquellenden Asservatenkammern der Landeskriminalämter Platz für neue sichergestellte Objekte geschaffen wird. Denn der Strom nachrückender Fälschungen vor allem aus dem Kunsthandel ebbt nicht ab. Auch Privatsammler überlassen dem Institut entlarvte falsche Kunstgegenstände, während Händler, die selbst betrogen wurden, sich bisher zurückhalten. Doch weiterer Fälschungszuwachs ist in Heidelberg willkommen.