Bernd Schultz zum Achtzigsten : Handeln mit Bürgersinn

Mitunter meint man, Bernd Schultz fühle sich nur als halber Mensch, wenn er kein öffentliches Anliegen hat, für das er mit Leib und Seele eintreten kann. Bemerkenswert ist daran nicht nur das zähe Engagement für die Sache, die er seit Jahrzehnten an vielen Fronten weit über die Grenzen seines Metiers als Kunsthändler hinaus an den Tag legt, sondern die Stimmigkeit der scheinbar disparaten Fragen, die seinen wohl zuletzt durch das Versagen des Bürgertums in den Dreißigerjahren geprägten Bürgersinn ansprechen und seinen Kampfgeist herausfordern. Im Kern seines Dranges, Dinge zu bewegen, liegt das Bestreben, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft miteinander zu verknüpfen in ständiger Erinnerung an den unwiederbringlichen Verlust, den die Verbrechen der Hitler-Jahre verursacht haben.

Gina Thomas Feuilletonkorrespondentin mit Sitz in London. Folgen Ich folge

Davon zeugt das von ihm angeregte und maßgeblich finanziell unterstützte Exilmuseum, das zur ständigen Erinnerung an die Einzelschicksale der Vertriebenen am Anhalter Bahnhof entstehen soll. Das Wirkungsfeld von Bernd Schultz ist vor allem Berlin, die Stadt, die der Bremer Kaufmannssohn mit unvermindert hanseatischem Gebaren seit Anfang der Sechzigerjahre, als er nach einer Banklehre sein Studium als Werkstudent der Kunst- und Buchhandlung des Malers Hans Pels-Leusden bestritt, zu seiner Heimat und seiner Sache gemacht hat. Doch hat Schultz mit seinem Einsatz für die res publica auch auf die Entwicklung einer gesamtbundesrepublikanischen Identität hingewirkt.

Lange vor dem Mauerfall gab der inzwischen zum Partner von Pels-Leusden avancierte Bernd Schultz bereits Impulse zu einer weltläufigeren Orientierung der geteilten Stadt. Sein Ziel war es, der alten Reichshaupstadt wieder etwas von der metropolitanen Energie der Zwischenkriegsjahre zurückzugeben. Im Jahr 1982 setzte seine Gründung einer nach ihrem Standort in der Orangerie des Charlottenburger Schlosses benannten Kunsthandelsmesse mit musealem Anspruch und internationaler Ausrichtung ebenso ein über Berlin hinausstrahlendes Zeichen wie vier Jahre später der Erwerb der zum Abriss bestimmten Villa des wilhelminischen Architekten Hans Grisebach in der Fasenenstraße als Sitz eines neuen Auktionshauses.

Widerspruchsgeist und Tatkraft

Schultz konnte die Deutsche Bank damals dazu überreden, das Grundstück in Erinnerung an ihren Gründungsort zu erwerben, auch dies ein Signal der Kontinuitäten, die er mit enormem Fleiß, Durchsetzungsvermögen und einer durch charmante Ironie entschärften Direktheit herzustellen sucht. Es ist charakteristisch für seine Kombination aus Widerspruchsgeist und Tatkraft, dass sein Ehrgeiz, ein deutsches Auktionshaus von Weltrang zu gründen, durch eine englische Zeitungsanzeige angestachelt wurde, in der zu lesen war: „Das größte deutsche Auktionshaus steht in London“. Die mit vier Kunsthändlern ins Leben gerufene Villa Grisebach etablierte sich unter seiner dynamischen Leitung schnell als eine führende Adresse insbesondere für die deutsche Moderne und trug des Weiteren zum Erwachen des deutschen Auktionswesens aus der Selbstgenügsamkeit bei.

Die Beschaffung von Material sowie die intensive Betreuung der Klientel bis hin zu den kleinsten Aufmerksamkeiten hat Bernd Schultz nicht in seinem unermüdlichen, durch Briefe in alle Richtungen belegten Dienst an der Öffentlichkeit beeinträchtigt. Ob es die Anzeigenkampagne war, die er organisierte, damit der Hauptstadtbeschluss zugunsten Berlins falle, die Aktion zum Wiederaufbau des Berliner Schlosses oder das Bemühen, den Mäzen James Simon wieder ins allgemeine Bewusstsein zu rufen, hat Bernd Schultz, der am heutigen Sonntag achtzig Jahre alt wird, das Berlin von heute entscheidend mitgeprägt.