Kunstkriminalität : Ist das mein geklauter Van Gogh?

Erst einen Van Gogh klauen und ihn dann einem Museum für eine Ausstellung leihen? Was unlogisch und unwahrscheinlich klingt, soll hinter einer juristischen Auseinandersetzung stehen, in deren Mittelpunkt Vincent van Goghs Gemälde „Die Romanleserin“ steht. Noch ist dieses Werk aus dem Jahr 1888 im Detroit Institute of Arts (DIA) zu sehen, wo es als Leihgabe die gutbesuchte Ausstellung „Van Gogh in America“ bereichert. Ein Bundesrichter ordnete nun an, dass es nach Ende der Schau am 22. Januar und so lange nicht zurückgegeben werden darf, bis seine Herkunft juristisch geklärt ist. Denn bei dem Werk könnte es sich um unrechtmäßig erworbenes Gut handeln: Im Namen des brasilianischen Kunstsammlers Gustavo Soter wurde beim Bundesgericht in Detroit dahingehend Klage eingereicht.

Soter führt ins Feld, das DIA habe das Gemälde von einer ungenannten Partei entliehen, bei der es sich nicht um den rechtmäßigen Eigentümer handele. Dieser sei Soter, der „Die Romanleserin“ laut Klageschrift 2017 für 3,7 Millionen Dollar gekauft hat, einer beigelegten Rechnung zufolge von einer Holding auf den Cayman Islands. 2010 hatte das Bild bei Christie’s in New York auf einer Auktion 3,1 Millionen Dollar mit Aufgeld gekostet.

Jahrelang mit dem Bild verschwunden

Soter behauptet nun, gleich nach seinem Erwerb den Besitz des Gemäldes – nicht aber das Eigentum – an eine dritte Partei übertragen zu haben. Diese sei mit dem Bild verschwunden; Soter habe jahrelang nichts über den Verbleib des Bildes gewusst – bis es in der Detroiter Ausstellung auftauchte. Steckt dahinter eine private Querele? Die erste gerichtliche Anhörung findet am 19. Januar statt. Das DIA weist darauf hin, dass ihm kein Fehlverhalten vorgeworfen worden sei und es alle geltenden Bestimmungen eingehalten habe.