MeToo-Vorwürfe : Johann König wehrt sich

Die Berichterstattung in der „Zeit“ sei „falsch und irreführend“, schreibt der Berliner Galerist Johann König in einer Stellungnahme zu den Vorwürfen, die von der Wochenzeitung gegen ihn erhoben wurden. In deren aktueller Ausgabe heißt es, König habe in der Vergangenheit auf Kunstveranstaltungen wiederholt Frauen physisch und verbal sexuell bedrängt. Die Recherche stützte sich nach Angaben der „Zeit“ auf Gespräche mit zehn Frauen, von denen neun anonym bleiben.

König sieht in dem Artikel alte Gerüchte wiederholt und „neue unbelegt gestreut“. Er werde „gegen diese Verleumdung vorgehen“ und schreibt: „Ich bin mir jedoch sicher, dass auch bei einem juristischen Erfolg der Schaden bleibt.“

„Ausschweifende und impulsive Art zu feiern“

Die als Übergriffe beschriebenen Vorfälle hätten „definitiv nicht in der beschriebenen Form stattgefunden“. Er könne sich aber vorstellen, dass seine „ausschweifende und impulsive Art zu feiern, zu tanzen und zu sprechen, die Kombination aus Party oder Nachtclubatmosphäre, überfüllten Räumen, Alkohol, Dunkelheit, meinem schlechten Sehen“ – seit einem Unfall in der Kindheit ist Königs Sehvermögen stark eingeschränkt – „dazu geführt haben kann, dass sich Frauen oder auch Männer von mir bedrängt gefühlt oder ich sogar als übergriffig empfunden wurde.“ Er wisse jedoch sicher, „dass ich in diesen Momenten niemals absichtsvoll handelte, niemals jemanden gegen seinen Willen geküsst, niemals eine Zurückweisung nicht respektiert, ein Nein nicht akzeptiert habe“. Sollte er „jemandem in der beschriebenen Form zu nah gekommen sein“, sei ihm „das sehr unangenehm“, er bedauere das und wolle sich „in aller Form entschuldigen“.

Ausführlich kritisiert der Kunsthändler die Genese des Artikels aus seiner Perspektive. Eine Woche vor Publikation sei er erstmals von der „Zeit“ kontaktiert worden und habe Fragen zugesandt bekommen. Am Dienstag darauf habe er mit zwei der drei Autorinnen ein Gespräch geführt, in welchem er nicht genug Zeit bekommen habe, sich ausführlich zu äußern. Er habe den Eindruck gewonnen, „dass der Artikel bereits fertig geschrieben war“. Für die Freigabe seiner Zitate habe er eine zu knappe Frist gesetzt bekommen, daher komme er in dem Artikel nicht zu Wort. Zudem unterschlage dieser, dass eine juristische Auseinandersetzung zwischen einer der beteiligten Personen und ihm laufe.

Ein angeführtes Gespräch mit einer der drei Autorinnen des Artikels sei, anders als erwähnt, privater Natur gewesen; eine andere der Autorinnen habe er im Kontext von deren früheren Recherchen vergeblich zu kontaktieren versucht. Eine Strafanzeige gegen ihn habe es nie gegeben.