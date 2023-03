Er war Junkie, Autodidakt und ein Star der Kunstwelt:Ausstellungen in New York, Paris und Wien feiern den 2012 verstorbenen Künstler Franz West. Dessen Unbehagen an der Kultur hat an Aktualität nichts verloren.

Wie in gigantische Eistüten: Franz Wests Installation „Echolalia“, wie sie in der Galerie Zwirner in New York zu sehen ist. Bild: David Zwirner

Seine Skulpturen erinnern an enorme Eistüten: Bis zu dreieinhalb Meter hoch ragen die rosa- oder türkisfarben bemalten Großobjekte von Franz West in der New Yorker Galerie David Zwirner empor. Die amorphen Gebilde aus Karton und Pappmaché (Preise auf Anfrage) stehen in vergleichsweise winzigen Halterungen wie Plastikeimern oder Farbtöpfen – ein prekäres Gleichgewicht. Das Publikum kann sich auf zwei der typischen Bänke des Künstlers niederlassen.

Mit den Möbeln unterstreicht West den Zusammenkunftscharakter seiner Kunst; die Plastiken beschrieb er als Form gewordene Neurosen. Der aktuelle Ausstellungstitel „Echolalia“ bezieht sich auf frühe Zwiesprachen zwischen dem Bildhauer, Jahrgang 1947, und seinem 2009 geborenen Sohn. West rekurrierte gerne auf das Infantile und Krude. Kaum ein Ausstellungsbesucher, der angesichts seiner bunten Pappobjekte nicht lächelt.

Vor dreißig Jahren hat David Zwirner seine Galerie in Soho mit einer Ausstellung des Wiener Künstlers eröffnet, nun begeht der Galerist sein Jubiläum in New York und Paris mit Werken des Künstlers, den er in den Neunzigern zu einer internationalen Größe aufbaute. Dennoch verließ West seinen Stammgaleristen nach dem verflixten siebten Jahr und wechselte zu Larry Gagosian, der 2001 schon vier Filialen in den USA und eine Dependance in London betrieb. „Ich mochte ihn als Menschen ebenso wie als Künstler, und wir haben so hart für ihn gearbeitet“, wird der enttäuschte Zwirner im 2019 erschienenen Buch „Boom: Mad Money, Mega Dealers, and the Rise of Contemporary Art“ zitiert. Dessen Verfasser Michael Shnayerson widmet dem „Duell der Mega-Dealer“ um Wests Vertretung ein eigenes Kapitel und geht auch detailreich auf den Kampf um das Erbe ein, der nach dem Tod des Künstlers 2012 zwischen der Familie und der Franz West Privatstiftung ausbrach.

Zurück zu Wests luftigen Plastiken: Ihr Ausstellungsdebüt feierte die Figurengruppe 2010 in der Gagosian Gallery in Rom. Danach erwarb der New Yorker Sammler Adam Lindemann die sieben Skulpturen und lagerte sie ein gutes Jahrzehnt lang ein, ehe er sie jüngst an Zwirner verkaufte. Der erwirbt schon seit einigen Jahren wieder Werke seines abtrünnigen Künstlers. Auch wenn er nicht mehr auf seiner Künstlerliste steht, zeigte Zwirner West etwa 2019 in London, parallel zu der Retrospektive des Österreichers in der Tate Modern.

Der Sammler Lindemann wiederum trennte sich jüngst bei Christie’s in New York von vierzig Werken aus seiner Kollektion. Am 9. März spielte die Auktion „ADAM: Works from the Collection of Adam Lindemann“ mehr als 31 Millionen Dollar mit Aufgeld ein. Spitzenreiter der Versteigerung, deren Gesamtschätzung bei 20 Millionen Dollar lag, waren ein Mobile Alexander Calders und eine Skulptur von Jeff Koons. Von West gelangten ein Tisch und ein Set von acht mit afrikanischen Stoffen überzogenen „Kodu-Stühlen“ von 2004 zur Auktion und erzielten knapp 38.000 respektive 189.000 Dollar.

Gut ein Dutzend ähnlicher Sitzgelegenheiten sind derzeit auch im Keller der früheren Galerie Mauroner in Wien zu sehen: Dort haben die Sammler Reza Akhavan, Philipp Konzett, Heinz Neumann und Gernot Schauer – frustriert darüber, dass es seit der postumen West-Ausstellung 2013 im mumok in Wien ruhig um den Künstler geworden ist – ihre eigene Schau zusammengestellt. „Franz West Privat. Gebrauchsanleitung im Aktionismusgeschmack“ versammelt 400 Arbeiten, darunter Trouvaillen aus dem Frühwerk. Philipp Konzett handelt in seiner Galerie auch mit Werken Wests. Dennoch lautet die Ansage nun: Nichts steht zum Verkauf.

Die Wiener Ausstellung vollzieht Wests sagenhaften Aufstieg vom Junkie und Autodidakten zum erfolgreichen Künstler nach. Der Sohn eines Kohlenhändlers und einer Zahnärztin war ein Spätzünder, der erst mit dreißig Jahren bei dem Bildhauer Bruno Gironcoli zu studieren begann. Davor und daneben waren durchzechte Nächte mit Dichtern und den Wiener Aktionisten seine Schule. Rührend wirkt ein handgezeichneter Entwurf für eine Ausstellungsankündigung 1970: Der Bärtige darauf verrät Wests Schwäche für den phantastischen Realisten Maître Leherb.

Während viele kleine Zeichnungen eines Brillenträgers an James Joyce denken lassen, führt eine andere Fährte doch sehr bald in Varieté und Bordell. In seine Collagen integrierte der Künstler häufig Pin-ups und Pornographisches, was in der ausgestellten Fülle die sexistische Tendenz des Künstlers belegt. Highlights der Schau sind seine „Passstücke“, tragbare Gebilde aus Gips, Pappmaché und Metall. Mit diesen Skulpturen zum Anfassen, Anlegen oder Aufsetzen, die auch Zwirner gerade in Paris hochleben lässt, gelang West der Brückenschlag zwischen Aktionismus und Objektkunst. Das Unbehagen an der Kultur, das den Menschen laut Sigmund Freud zum „Prothesengott“ macht, verwandelte West in einen Umstand zum Umarmen.