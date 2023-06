Ein Besuch im Guggenheim Museum in New York lohnt nicht nur wegen der hochkarätigen Sammlung. Die Rotunde, entlang derer sich Kunstwerk um Kunstwerk in unmittelbarer Nähe zum Central Park emporschlängeln, wurde 2019 als Teil der „The 20th-Century Architecture of Frank Lloyd Wright“ zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt. Ein anderer Bau nach den Plänen von Wright steht jetzt zum Verkauf – nur knapp 70 Kilometer vom Guggenheim entfernt.

Der Name stammt aus dem Sprachraum indigener Australier und bedeutet so viel wie „Fließendes Wasser“: Seit wenigen Wochen listen die Immobilienmakler Coldwell Banker Realty das Wohnhaus „Tirranna“ in New Canaan im Bundesstaat Connecticut für einen Preis von acht Millionen Dollar. Nahe des Flusses Noroton gelegen, vereint es auf 650 Quadratmetern typische Merkmale der Architektur Wrights. Wie das „Solar Hemicycle“, das er wenige Jahre früher für Herbert und Katherine Jacobs entworfen hatte, ist es in der Form eines Halbkreise konzipiert. Auch die Materialpalette im Innenraum ist charakteristisch für den Architekten: Die Wände sind mit philippinischem Mahagoni getäfelt, der Boden mit roten Betonplatten ausgelegt.

Mit sieben Schlafzimmern, acht Badezimmern und einem Observatorium auf dem Dach ist „Tirranna“ eines der größten von Wright entworfenen Wohnhäuser. Neben dem Haupthaus befinden sich auf dem 14 Hektar großen Grundstück zudem ein Gewächshaus, ein kreisförmiger Pool, ein Gästehaus und ein Tennisplatz. Die Außenanlagen wurden von Frank Okamura, dem langjährigen Kurator der Bonsai-Sammlung im Brooklyn Botanical Garden, gestaltet.

Erbaut wurde das Haus im Jahr 1955 für das mit Wright befreundete Paar Joyce und John Rayward – ein Jahr, bevor in New York die Umsetzung der Pläne zum Guggenheim-Museum begann. Beiden Gebäude sind nicht nur durch ihre charakteristische Form miteinander verbunden: Nach Angaben von „Artnet“ soll Wright beim Bau des Gewächshauses in New Canaan überzählige bogenförmige Fenster aus dem Guggenheim verwendet haben. Außerdem habe sich der Architekt während der Bauphase des Museums im Haus seiner Freunde aufgehalten.

Zuletzt hat das Anwesen vor fünf Jahren die Hände gewechselt. Seit 1990 befand sich „Tirranna“ im Besitz des Geschäftsmanns Ted Stanley und seiner Frau Veda. Nach Stanleys Tod hatten seine Erben das Haus 2017 schon für denselben Preis von acht Millionen Dollar listen lassen, bevor es ein Jahr später für die erheblich geringere Summe von 4,7 Millionen Dollar an einen unbekannten Eigentümer verkauft wurde. Erst kürzlich kamen neben dem Bau in New Canaan bereits Wrights Textilblockhaus „Westhope“ in Tulsa, Oklahoma und sein „George W. Smith Haus“ in Oak Park, Illinois auf den Markt.

Wrights Anwesen ist nicht das einzige namhafte in New Canaan. In der Umgebung finden sich Häuser der Architekten-Gruppe „The Harvard Five“, die sich in den 1940er Jahren in der Stadt niederließen und unter dem Einfluss von Walter Gropius standen. Unter ihnen waren etwa Marcel Breuer, Eliot Noyes und Philip Johnson, dessen „Glass House“ (Glashaus) ihm 1979 den Pritzker-Preis einbrachte.