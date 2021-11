Feministische Galerie : Frauen, die machen, was sie wollen

Den Eingang der Galerie Kaufmann Repetto in Mailand flankieren in diesen Tagen zwei Fassadenbilder von Maximiliane Baumgartner. Die Frauen darauf sind in Pastelltönen gemalt, wirken fast transparent. „You look at us – we look at you“ heißt eines der Werke, das Baumgartner für die aktuelle Gruppenschau angefertigt hat. Es erinnert an die erste promovierte deutsche Juristin und Frauenrechtlerin Anita Augspurg. Baumgartner, 1986 im Allgäu geboren, möchte Frauen sichtbar machen, und dieses Anliegen hat seit zwanzig Jahren auch die Galerie Kaufmann Repetto.

Zwei Drittel ihrer Künstler sind weiblich. Auf Messen, wie zuletzt der Art Basel, zeigt sie oft nur Werke von Frauen. Sie hat damit Erfolg, dabei hat kaum jemand an die Galerie geglaubt, als Francesca Kaufmann sie 2000 mit pinkem Label und einer Schau der damals noch sehr jungen Candice Breitz eröffnete. „Ich wollte den Menschen die Augen öffnen und das System verändern, sagt sie. Die 52-Jährige, die bei Esther Schippper in Köln arbeitete und in New York in der Metro Pictures Gallery, sitzt mit der leitenden Direktorin Astrid Welter gut gelaunt in den Galerieräumen in der Via di Porta Tenaglia 7. Latifa Echakhch wird auf der 59. Kunstbiennale den Schweizer Pavillon realisieren, und die Galeristinnen haben erfahren, dass eine weitere ihrer Künstlerinnen in Venedig dabei sein wird.

An der Wand steigen Dutzende bunte Handfächer wie Schmetterlinge in die Höhe. Auf jedem steht ein feministischer Slogan, eine Installation der Künstlerin Andrea Bowers. „Mein Lieblingsspruch lautet: ,A feminist is a woman who doesn’t want to be treated like shit‘“, sagt Welter. Bevor sie vor knapp zwei Jahren zur Galerie wechselte, war die Deutsche Programmleiterin der Fondazione Prada. Sie ist dort noch im Aufsichtsrat: „Zum Glück hat ein Bewusstseinswandel eingesetzt, zuletzt vor allem durch MeToo und die Black- Lives-Matter-Bewegung. Die Sammler merken plötzlich, sie besitzen kaum Werke von Frauen, und Museen stellen fest, fast nie Frauen ausgestellt zu haben.“

Später Ruhm

Einige Künstlerinnen der Galerie finden gerade zu späten Ruhm. Etwa die Bildhauerin Simone Fattal, geboren 1942, die solo in der Whitechapel Gallery London gezeigt wird; oder die 92-jährige Venezolanerin Magdalena Suarez Frimkess, die 2022 eine Schau im LACMA Los Angeles bekommt.

In Mailand zeigt Kaufmann Repetto gerade die großartige Gruppenschau „An ego of her own – der weibliche Dandy“, die auch in der New Yorker Zweigstelle von Kaufmann Repetto präsentiert wird. Sie wird geleitet von Chiara Repetto, der Schwester von Francesca Kaufmann. Die New Yorker Direktorin der Galerie, Amanda Schmitt, hat die Gruppenschau kuratiert. Mit ihrer Klage wegen sexueller Belästigung gegen einen „Artforum“-Mitherausgeber wurde sie eine wichtige Aktivistin der MeToo-Bewegung. Die Schau versammelt zwanzig Künstlerinnen, unter ihnen vier deutsche, die ihren eigenen Weg gehen: anders als die Figur des männlichen Dandys, dessen Ego durch Blicke anderer Bestätigung findet.

Stellt euch nicht so an

Silke Otto Knapp hat für die Ausstellung „The Boat“ angefertigt. Das anderthalb Meter im Quadrat messende Aquarell auf Leinwand zeigt in Grau und Schwarz drei Frauen in einem Boot vor stürmischem Himmel, die unbeirrt gemeinsam vorwärts steuern (alle Preise auf Anfrage). Auch die in Los Angeles lebende Katja Seib hat Neues geschaffen, ihr kleinformatiges Ölbild „Jimmy Schuh“ erinnert augenzwinkernd an die klassische Marienikonographie: Ein Frauenfuß zerdrückt eine Schlange.

Doppelbödig ist der Beitrag von Birgit Megerle. Ihr 70 mal 60 Zentimeter großes Gemälde „Wool“ basiert auf einem Standbild aus einem Film mit Catherine Deneuve. Wunderschön sieht sie aus, unnahbar, ikonenhaft – und doch leer. Während der MeToo-Debatte verfasste die Schauspielerin mit anderen einen offenen Brief, in dem es sinngemäß hieß: Frauen, stellt euch nicht so an, ein wenig begrapscht zu werden hat noch keiner geschadet.

„An ego of her own“, Kaufmann Repetto Mailand bis 13. November, Kaufmann Repetto New York bis 22. Dezember