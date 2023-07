Aktualisiert am

Kürzlich sorgte eine sechsminütige Videoreportage aus der französischen Presse für internationale Aufmerksamkeit: Der Beitrag auf der Website der Zeitschrift des CNRS, des renommierten Centre National de la recherche scientifique, zeigte, dass sich bei drei Gemälden von Pierre Soulages, die zwischen Dezember 1959 und März 1960 entstanden waren, die Konsistenz der Farbe änderte.

Vor allem an pastosen Stellen konnte sie bröckelig werden oder aufweichen, sodass sich kleine Verrinnungen bilden. Die Reportage verstand sich als Forschungsbeitrag im Rahmen der Doktorarbeit der Restauratorin Pauline Hélou-de la Grandière. Sie erläutert darin das mysteriöse Phänomen anhand chemischer und phy­­si­kalischer Analysen des derzeit res­tau­rierten Gemäldes „Peinture 202 × 130 cm, 15 décembre 1959“.

Die verflixte Pariser Winterluft

Allerdings sollen auch Gemälde anderer Maler, die im Winter 1959/1960 in Paris geschaffen wurden, von vergleichbare Veränderungen betroffen sein: Werke Willem de Koonings, Joan Mitchells, Karel Appels, Jean Paul Riopelles, André Marfaings oder Georges Mathieus. Das lässt auf gemeinsame Faktoren schließen: etwa Farbe, die womöglich beim selben Hersteller erworben wurde, oder die in jenem Jahr besonders verschmutzte, sulfidhaltige Pariser Winterluft.

Weil der CNRS-Beitrag aber auf ein Gemälde des mit Abstand teuersten französischen Ge­genwartskünstlers fokussierte, der vo­rigen Herbst mit 102 Jahren gestorben war, weckte er besonderes In­teresse. Immerhin erzielte Soulages’ „Peinture 195 × 130 cm, 4 août 1961“ 2021 bei Sotheby’s in New York den Rekordpreis von brutto knapp 20,2 Millionen Dollar.

Das Musée Soulages in Rodez erklärte in einem Communiqué, das Phänomen der Verrinnungen sei schon länger bekannt; die betroffenen Gemälde würden auch nicht „triefen“ oder „schmelzen“, wie teils zu lesen war. Museumsleiter Benoît Decran arbeit seit Jahren mit Pauline Hélou-de la Grandière zusammen. Ma­terialveränderungen bei Gemälden sind keinesfalls ungewöhnlich. Kunstwerke werden deshalb immer wieder begutachtet und nötigenfalls restauriert. Die Forschung, auch die Entwickelung neuer Untersuchungstechniken, wie in der Videoreportage gezeigt, sind Teil dieser Arbeit.

Mehr zum Thema 1/

Für den Kölner Galeristen Karsten Greve, der Soulages seit Jahrzehnten vertritt, ist der Wirbel um die Veränderungen an Arbeiten Soulages’ viel Lärm um nichts. Der Künstler habe stets mit Farbe experimentiert, das gehöre zu seinem Werk. Kein ein­ziger Sammler habe sich besorgt ob Verflüssigungserscheinungen bei ihm gemeldet, sagt Greve.

Paul Nyzam, der bei Christie’s in Frankreich der Abteilung für Nachkriegskunst und Zeitgenossen vorsteht, erinnert daran, dass es sich bei den betrof­fenen Gemälden um einen minimalen Prozentsatz im Oeuvre von fast 2000 Gemälden des „Outrenoir“-Malers handele. Christie’s rechnet nicht mit Auswirkungen auf die Preise von Werken Soulages’. Tatsächlich sind die Zuschläge für seine Gemälde in den Pariser Auktionen zeitgenössischer Kunst Anfang Juni im Rahmen der Schätzungen geblieben. Eine Ar­beit von 1961, ein Jahr nach dem zur Debatte stehenden Winter gemalt, wurde bei Christie’s zur oberen Taxe zugeschlagen.