Die Story ist so wahnwitzig, dass sie verfilmt gehörte als Parabel auf das Potential des Kunstmarkts zur moralischen Korruption, auf Verführung zum Blenden, Betrügen – und Betrogenwerdenwollen. In Hollywood spielt die Geschichte, wo Träume Kapital sind und der Drehbuchautor Thad Mumford vor gut zehn Jahren entweder knapp bei Kasse war, verschusselt oder auf billige Entsorgung aus. Er bezahlte die Miete für eine Lagerbox nicht, in der er allerlei Zeug untergebracht hatte.

Das fiel einem Mann zu, der geschäftsmäßig den Inhalt ungeräumter Lager aufkaufte und versteigerte: Michael Barzman. In Mumfords Box stieß er angeblich auf Gold: Dutzende unbekannte Gemälde des 1988 verstorbenen Malerstars Jean-Michel Basquiat, geschaffen vermeintlich 1982, als Basquiat ein Atelier unter der Wohnung des Mega-Kunsthändlers Larry Gagosian im kalifornischen Venice unterhielt. Mumford hätte die Gemälde dort am Galeristen vorbei direkt beim Künstler erstanden, für 5000 Dollar bar auf die Hand, dann für Jahrzehnte weggeräumt und wohl vergessen.

Diese wenig überzeugende Fabel begleitete die Bilder, die Barzman auf Ebay vertickte und die danach weiter zirkulierten. 15.000 Dollar zahlte Leo Mangan mit anderen für 25 „Basquiats“, bevor er Anteile an dreien dem Anwalt Pierce O’Donnell verkaufte. Immer wieder sollen die Käufer Barzman um Provenienznachweise gebeten haben, die er ausstellte, womöglich wieder gegen Geld. Dass der Drehbuchautor Mumford einige Jahre vor seinem Tod 2018 sagte, er sei Basquiat nie begegnet, ging unter. Wenn ein Basquiat mehr als 100 Millionen Dollar auf einer Auktion erzielen kann, lautet das Motto: Authentizität als Wille und Vorstellung.

Vorigen Sommer war es so weit. Von der Echtheit der Werke sich restlos überzeugt gebend und wohl Experten entsprechend unter Druck setzend, adelte der Direktor des Orlando Museum of Art, Aaron De Groft, das Konvolut in der Schau „Heroes and Monsters“ als authentische Werke Basquiats – bis das FBI anrückte und alle Bilder beschlagnahmte. Es war doch seltsam, dass eine bemalte Pappe einen Fed-Ex-Aufdruck trug, der nach Basquiats Ableben entworfen worden war, und eine andere ein Etikett mit Barzmans Adresse. Tage nach dem FBI-Einsatz flog De Groft hochkant raus.

Jetzt packt Barzman aus: Er habe die Herkunft der Kunstwerke aus dem Lager nicht nur erfunden, gestand er den Ermittlern, sondern mit einem Komplizen „J. F.“ die Bilder auch geschaffen, wobei der andere vor allem den Pinsel geführt habe. Fünf bis dreißig Minuten habe das jeweils gedauert, danach hätten sie die Gemälde Wind und Wetter ausgesetzt, um sie altern zu lassen. Wenn das stimmt, ist nicht nur die Blamage für das Museum, sondern auch für mehrere Experten, die Authentizität gesehen haben wollen, perfekt. Mangan und O’Donnell wollen all das offenbar nicht glauben. Ihre Überzeugung sei nach wie vor, dass die Bilder echt seien, zitiert die „New York Times“ die beiden Käufer.