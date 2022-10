Werk von Nachahmer : „Mädchen mit Flöte“ ist kein Vermeer

Aktualisiert am

Vier Werke von Jan Vermeer nannte die National Gallery of Art in Washington ihr Eigen. Nun sind es nur noch drei: Experten sind sicher, dass das „Mädchen mit Flöte“ von einem Nachahmer gemalt wurde.

Zweifel gab es schon länger, ob das „Mädchen mit Flöte“, eines von vier Jan Vermeer zugeschriebenen Gemälden in der National Gallery of Art in Washington, ein Werk des holländischen Barockmalers ist. Nun hat ein vom Museum bestelltes Team von Kuratoren, Restauratoren und Wissenschaftlern nach eingehender Prüfung entschieden: Das Bild stammt nicht von dem Meister, sondern von einem Künstler aus seinem Umkreis, der die Technik Vermeers kannte, doch nicht beherrschte.

Ursula Scheer Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge

Die Corona-Krise, während der das Museum längere Zeit geschlossen war, hatte die vergleichende Analyse sämtlicher bislang Vermeer attribuierten Bilder der Sammlung ermöglicht.

Anders als für die „Briefschreiberin in Gelb“, „Die Perlenwägerin“ und das „Mädchen mit rotem Hut“ seien für das „Mädchen mit Flöte“ die Pigmente in der obersten Farbschicht vergleichsweise grob, Bruchstücke von Pinselhaaren in der Farbe deuteten auf den Gebrauch alter oder minderwertiger Malutensilien hin, und die Grundierung zeige „Anfängerfehler“.

Daraus schließen die Experten des Museums, dass Vermeer womöglich doch kein so einsames Genie gewesen sei, wie lange vermutet, sondern Schüler oder eine Werkstatt gehabt habe. Das „Mädchen mit Flöte“ wurde 1906 entdeckt und ist 1942 von dem Sammler Joseph Widener der National Gallery gestiftet worden. Von Jan Vermeer sind nur etwa drei Dutzend Bilder bekannt.