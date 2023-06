Wie ein Tanker in bewegter See

Kunstmesse Art Basel : Wie ein Tanker in bewegter See

Die wichtigste Kunstmesse der Welt öffnet ihre Tore: Auf der Art Basel zeigen 285 Galerien aus 36 Ländern wieder, was Kunstschaffende weltweit umtreibt – und was sich verkauft.

Inspiriert von Hieronymus Bosch: Yu Hongs monumentales Gemälde „The Ship of Fools“ von 2021 auf der Art Basel in Basel Bild: dpa

In unserer von Krisen, technologischen wie sozialen Umwälzungen im Eiltempo durchmessenen Zeit wirkt die Art Basel in Basel, die wichtigste und größte Kunstmesse der Welt, wie ein Supertanker, der unbeirrt Kurs hält, allen Stürmen zum Trotz. Weltweit betrachtet, hat sich das Geschäft mit moderner und zeitgenössischer Kunst zuletzt nach überschießender Investitionsfreude während und unmittelbar nach der Pandemie zwar etwas beruhigt, doch mit einem Jahresumsatz von 67,8 Milliarden Dollar ist das Handelsniveau im Jahr 2022 wieder über das vor der Covid-Krise geklettert. Dafür, wie es weitergeht, ist die Art Basel an ihrem Heimatstandort ein wichtiger Gradmesser – und für Kunstbegeisterte ein riesiges Museum auf Zeit, in der Werke von Superstars der Kunst ebenso zu sehen sind wie solche von aufstrebenden Kunstschaffenden.

285 Galerien aus 36 Ländern sind dabei, 21 von ihnen zum ersten Mal. Spürbar ist der Wille der Art Basel, nicht nur hochprofitabel, sondern relevant zu bleiben und an aktuellen Diskussionen teilzunehmen: Ob Klimakrise, Genderfragen, Dekolonialismus, kulturelle Vielfalt oder Künstliche Intelligenz, alles kommt irgendwie vor im großen Kunstspektakel, das mit seinem „Parcours“-Programm so weit in den Stadtraum ausgreift wie bisher noch nie und in der beliebten Sektion „Unlimited“ wieder monumentale Skulpturen und Installationen zeigt. Der Ernst der Lage ist unverkennbar in den vielen aktuellen Arbeiten, die pessimistisch bis apokalyptisch wirken oder kritische Fragen nach gesellschaftlichem Zusammenleben stellen.

Und doch bleibt die von einem halben Dutzend Satellitenmessen, unter denen dieses Jahr der auf 100 Aussteller angewachsene und in eine frühere Mayonnaise-Fabrik umgezogene Basel Social Club mit jeder Menge Bars, Musik und coolem Industrial-Chick herausragt, und zahlreichen Museumsschauen vor Ort begleitete Art Basel eine große Kunstparty – und nicht zuletzt ein Megageschäft: Für 22,5 Millionen Dollar wurde gleich am ersten Preview-Tag eine Spinnenskulptur von Louise Bourgeois, eines von sechs Exemplaren der „Spider IV“ von 1996, von der Großgalerie Hauser & Wirth verkauft. Ein Gemälde von Philip Guston brachte der Galerie 9,5 Millionen ein.

Unter den modernen Künstlern war Alexander Calder wieder gefragt, diverse seiner Mobiles gingen bei der Pace Gallery für bis zu 2,8 Millionen Dollar weg. Ein eminentes Gemälde von Mark Rothko aus dem Jahr 1955, bei der New Yorker Galerie Acquavella mit einem Preisschild von 60 Millionen Dollar versehen, blieb dagegen erst einmal unveräußert. Wer sich bei Händlern umhörte, erfuhr: Die Sammler sind bedachter geworden bei ihren Kaufentscheidungen, eine größere Ernsthaftigkeit und Wertschätzung von Bewährtem sei zu spüren.

