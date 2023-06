Gustav Klimt liebte es, sein Zuhause mit Kunstobjekten aus Asien zu dekorieren; japanische Kimonos und chinesische Gewänder gehörten zu seinen bevorzugten Kleidungsstücken. Diese Bewunderung für fernöstliche Kulturen ist auch dem letzten Porträtgemälde anzusehen, das der Jugendstilkünstler anfertigte: Als er im Februar 1918 mit erst 55 Jahren starb, stand es – wohl kurz vor der Vollendung – noch auf der Staffelei in seinem Atelier. Nun ist „Dame mit Fächer“, das Abbild einer unbekannten Frau, vermutlich einer Wiener Tänzerin, mit einer Erwartung von „um 65 Millionen Pfund“ das teuerste Los der sommerlichen Londoner Auktionssaison moderner und zeitgenössischer Kunst.

Der Künstler schuf es ohne Auftrag aus eigenem Impuls, was ungewöhnlich für den als Porträtmaler gefragten Klimt war. In dem rund einen Meter im Qua­drat messenden Bild greift er auf chinesische Motive zurück: den Phönix als Symbol für Glück, Unsterblichkeit und Wiedergeburt sowie Lotusblüten als Symbole der Reinheit und Liebe – verstreut auf flachem, hellem Hintergrund. Das Wiener Belvedere widmete dem Werk kürzlich eine Sonderschau, deren erster Teil das Porträt anderen Werken Klimts aus seiner letzten Schaffensphase gegenüberstellte, während der zweite die Auseinandersetzung mit stilistischen Einflüssen aus Ostasien thematisierte.

„Dame mit Fächer“ ging durch die Hände bekannter Klimt-Sammler wie Rudolf Leopold in Wien und Serge Sabarsky in New York. Zuletzt kam es 1994 bei Sotheby’s in New York unter den Hammer, wo es den damaligen Klimt-Spitzenwert von 11,67 Millionen Dollar aufstellte. Am 27. Juni wird es bei Sotheby’s in London mit Garantie und unwiderruflichem Gebot abgesichert zum Aufruf kommen und sollte den bisherigen Rekord für das teuerste, je in Europa versteigerte Kunstwerk brechen. Diesen hält seit 2010 Alberto Giacomettis Bronzeplastik „Walking Man I“, die bei Sotheby’s in London 65 Millionen Pfund mit Aufschlägen einbrachte. Die derzeitige Klimt-Bestmarke wurde erst im vergangenen Herbst bei Christie’s in New York mit 104,6 Millionen Dollar brutto für „Birch Forest“ aus der Sammlung Paul G. Allen gesetzt. Teurer war Klimts „Por­trait of Adele Bloch-Bauer II“, das die amerikanische Medienunternehmerin Oprah Winfrey 2006 bei Christie’s für 87,9 Millionen Dollar ersteigerte und 2016 für 150 Millionen Dollar privat an einen chinesischen Sammler verkaufte.

Der Abend bei Sotheby’s beginnt mit „The Now Evening Auction“, angeführt von Mark Bradfords Multimediacollage „Stand down soldier . . .“ (Taxe 2,5 bis 3,5 Millionen Pfund). Adrian Ghenie, George Condo und Günther Förg stellen weitere Spitzen, während Simone Leigh, Emily Mae Smith und Caroline Walker zu den gefragten Künstlerinnen im Angebot gehören. Es folgt die „Modern and Contemporary Evening Auction“ mit 60 Losen, gekrönt von Klimts Porträt. Den Auftakt macht die surrealistische Malerin Leonor Fini mit ihrem „Autoportrait au turban rouge“ (400.000/600.000), entstanden zwischen 1938 und 1941. Die amerikanische Malerin Elizabeth Peyton ist bei allen drei großen Auktionshäusern vertreten: Sotheby’s hat „Angela“ von 2017, ein Porträt der ehemaligen deutschen Bundeskanzlerin als junge Frau, im Programm (500.000/700.000). Die National Portrait Gallery in London richtete Peyton 2019 eine Einzelausstellung aus; aktuell zeigt die Galerie David Zwirner die Künstlerin. Sotheby’s will mit 77 Losen 162,1 bis 206,9 Millionen Pfund einspielen. Für die gesamte Londoner Saison, inklusive zweier Tagesauktionen, erhofft das Haus 184,4 bis 240,3 Millionen Pfund für 311 Lose.

Christie’s „20th/21st Century: London Evening Sale“ am 28. Juni bietet 67 Lose mit einer Gesamttaxe von 56,42 bis 82,84 Millionen Pfund. Jungstars, die Rekorde aufstellen sollen, machen den Anfang. Auf Diane Dal-Pras Gemälde mit Frau und Schafbock in Umarmung „It Belongs to You“ (30.000/50.000) folgt ein „Self-Portrait“ (40.000/60.000) der 1994 in London geborenen, in Florenz altmeisterlich ausgebildeten Sahara Longe – ein Highlight. Longe hat gerade ihre erste Soloschau bei Timothy Taylor in London. Das Spitzenlos ist Paul Signacs Felsbucht „Calanque des Canoubiers (Pointe de Bamer), Saint-Tropez“ (5,5/8 Millionen). Für Jean-Michel Basquiats Porträt eines jungen Picassos (4,5/6,5 Millionen) zahlte sein europäischer Einlieferer 2007 bei Christie’s in London 1,03 Millionen Pfund. Zu den Toplosen gehört auch Gerhard Richters „Grünes Feld“ (4/6 Millionen) von 1969 aus einer deutschen Privatsammlung, das sich lange als Leihgabe im Kunstmuseum Bonn befand. Otto Mueller vertritt mit „Liebespaar (Artistenpaar)“ (480.000/600.000) aus dem Jahr 1911 den deutschen Expressionismus. Christie’s erwartet für die Abend-, zwei Tages- und eine Onlineauktion mit insgesamt 562 Losen 76,40 bis 112,28 Millionen Pfund.

Bei Phillips steht nur eine Auktion statt der üblichen Kombination von Abend- und Tagesauktion an. Der Katalog zählt 116 Lose im Wert von 11,07 bis 15,69 Millionen Pfund. Zwei Lucio Fontanas aus einer Privatsammlung führen die Offerte an, ihr Erlös soll dem Museu Vassouras in Rio de Janeiro zugutekommen. Die aufgeschlitzte weiße Leinwand „Concetto spaziale, Attese“ ist auf 1,8 bis 2,5 Millionen Pfund geschätzt, „Concetto spaziale“ in Rot auf 550.000 bis 750.000. Anselm Kiefer bespielt gerade die Londoner Galerie White Cube; Phillips bietet sein monumentales Gemälde „Pietà“ (500.000/700.000) aus dem Jahr 2007 an. Die einstigen „Young British Artists“ werden prominent von Sarah Lucas vertreten, deren Solo in der Tate Modern im September ansteht. Ihre Puppenskulptur aus dem Jahr 2020 trägt den Titel „Someone Dropped a Bomb on Me“ (150,.000/200.000).