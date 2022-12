Deutsche Kunstauktionen 2022 : Expressionistisch stark

Teuerster Verkauf in Deutschland 2022: Max Beckmann, „Selbstbildnis gelb-rosa“, 1943, Öl auf Leinwand, 94,5 mal 56 Zentimeter: Zuschlag 20 Millionen Euro (Taxe 20/30 Millionen) am 1. Dezember bei Grisebach in Berlin Bild: Pedrini Photography/Grisebach GmbH