Kunstmarkt international 2022 : Tanz auf dem Vulkan

Das teuerste Kunstwerk 2022: Andy Warhol, „Shot Sage Blue Marilyn“, 1964, Siebdruck auf Leinwand, 101,6 mal 101,6 Zentimeter: Zuschlag 170 Millionen Dollar (Taxe 200/300 Millionen) am 9. Mai bei Christie’s in New York Bild: dpa/The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts 2022, Inc./Licensed by Artists Rights Society

Der Gewinner des Jahres bringt es auf den Punkt: „Manchmal tanzen wir mit dem Kunstmarkt auf dem Vulkan“, sagt Guillaume Cerutti, der Chef des Auktionshauses Christie’s, das mit einem Jahresumsatz von 8,4 Milliarden Dollar – nach 7,1 Milliarden im Vorjahr – nicht nur einen neuen Unternehmensrekord, sondern eine Bestmarke für das Auktionswesen insgesamt aufgestellt hat. Konkurrent Sotheby’s folgt nicht weit abgeschlagen auf Platz zwei mit einem Gesamtumsatz von acht Milliarden Dollar, gleichfalls ein neuer Spitzenwert, der den Vorjahresrekord von 7,3 Milliarden deutlich übertrifft. Auch Phillips, das kleinste Haus der großen Drei, meldet ein Rekordergebnis. 1,3 Milliarden Dollar Umsatz sind zwar nur wenig mehr als 1,2 Milliarden 2021, doch das Unternehmen kann sich über kräftigen Zuwachs bei den Private Sales freuen.

Krieg in der Ukraine, Aufbegehren in Iran, immer neue Corona-Verwerfungen vor allem in China, Rezession und Inflation im Westen: All das hat den Willen der Hochvermögenden, ihr reichlich vorhandene Kapital in Kunst anzulegen, nur verstärkt. Wenn dann noch Privatsammlungen der Extraklasse mit Spitzenwerken kanonischer Künstler versteigert wurden, gab es kein Halten mehr.

Das zeigte sich schon im Frühjahr, als mit der 318-Millionen-Dollar-Kollektion der verstorbenen Kunsthändler Thomas und Doris Ammann bei Christie’s in New York auch Andy Warhol’s „Shot Sage Blue Marilyn“ unter den Hammer kam. Das Bild aus einer Serie, auf die Warhols Mitstreiterin Dorothy Podber 1964 eine Pistolenkugel feuerte, schoss, mit dieser besonderen Geschichte aufgeladen, auf 170 Millionen Dollar. Megahändler Larry Gagosian sicherte sich den Zuschlag in der Benefizauktion und kann sich nun rühmen, das teuerste je bei einer Auktion verkaufte Kunstwerk des 20. Jahrhunderts und das teuerste des Jahres 2022 obendrein erstanden zu haben – gut fürs Geschäft.

Christie’s hätte gerne noch mehr erzielt: Bei 200 Millionen Dollar lag die Schätzung vorab. Im November dann, als das Auktionshaus – gleichfalls zugunsten philan­thropischer Zwecke – die auf klassische Moderne konzentrierte Sammlung des verstorbenen Microsoft-Mitgründers Paul G. Allen in New York auf den Markt brachte, erfüllten die Toplose zuverlässig ihre hoch gesteckten Erwartungen. Sagenhafte 1,6 Milliarden Dollar, das Aufgeld eingerechnet, spielten 150 Lots der Allen Collection ein, mehr als jede andere Privatsammlung zuvor; 20 Künstlerrekorde wurden aufgestellt, fünf Zuschläge landeten jenseits der 100 Millionen Dollar, allen voran Georges Seurats pointillistisches Metabild „Les Poseuses“ von 1888. Von der verpixelten Bildschirmlebenswelt aus betrachtet, in der wir posieren, wirkt es seltsam vertraut. Der Hammer fiel bei 130 Millionen Dollar – zugunsten eines Bieters aus Asien.

Auf diesem Kontinent sehen die Auktionshäuser Wachstumspotential, obwohl die Umsatzzahlen in der Weltgegend zuletzt eher schwächelten und Amerika der größte Markt bleibt. Doch bei Sotheby’s geben asiatische Sammler nach Angaben des Unternehmens im Schnitt inzwischen mehr pro Person aus als Sammler aus anderen Erdteilen, und stabile 1,1 Milliarden Dollar seines Umsatzes erzielte das Haus trotz aller politischen und pandemischen Wirren in Hongkong. Grund genug für Sotheby’s, dort in näherer Zukunft eine neue Niederlassung zu eröffnen, während Tokio und Seoul als Kunstmetropolen immer weiter aufholen.

Insgesamt wächst der Anteil der jüngeren Käufer unter 40 Jahren bei Sotheby’s; eine Tendenz, die auch Christie’s beobachtet: Millennials gewinnen an Gewicht innerhalb der Käuferschaft – und verändern mit ihrem Geschmack die Angebotsseite. Mögen an der Spitze weiterhin Heroen des vorigen und vorvergangenen Jahrhunderts thronen, von Cezanne bis Basquiat, heiß – und auch überhitzt – gehandelt werden ein paar Ebenen weiter darunter Jungstars wie Anna Weyant, Christina Quarles, Ewa Juszkiewicz oder Flora Yukhnovich. Wie rasch auf kometenhaften Aufstieg gleichwohl der Fall folgen kann, zeigt der Shootingstar des Jahres 2021: Um 98 Prozent ist inzwischen der Umsatz mit NFTs eingebrochen.