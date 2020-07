Hochstapler im Kunstbetrieb : Die unstillbare Gier des Inigo Philbrick

Das Phänomen heißt Gier, und es gilt als Todsünde. Aber ist es nicht etwas zutiefst Menschliches? Ist Leuten zu trauen, die angeben, Gier gar nicht zu kennen? Es reicht schon, beim Bietergefecht einer Kunstauktion einfach nur anwesend zu sein: Das Erlebnis ist purer Stress, im besten Sinne. Das Hirn schüttet Dopamin aus, das Belohnungssystem wird aktiviert, die Angst gedämpft. Und wenn man nicht aufpasst, ergattert man am Ende womöglich doch ein Kunstwerk – und eine saftige Rechnung obendrauf.

Die Gier hatte im Kunstmarkt der vergangenen 25 Jahre eine einzigartige Konjunktur – auch dank der Durchlässigkeit dieses Markts, der Volatilität und der fehlenden Regulierung. Und wegen der enormen Wertsteigerungsraten. Was vor allem eine neue Kaste superreicher Kunstkäufer und Spekulanten aufmerksam werden ließ.

„Die Kunstwelt“, sagt der Händler, Autor und Marktexperte Kenny Schachter, „ist der einzige Ort in der Welt, wo du, wie auf der Kunstmesse Art Basel, buchstäblich von Galeriekoje zu Koje spazierst und in einer halben Stunde 500 Millionen Dollar ausgeben kannst, ohne eine einzige Hand geschüttelt zu haben. Es ist nur notwendig, dass du sagst: Das kaufe ich.“ Immer vorausgesetzt, man hat eine halbe Milliarde zur Hand.

Spekulation auf explosionshaft steigende Preise

Wenn sich nun die Anzeichen dafür mehren, dass die Ära der unregulierten Kunstmarkthysterie und Spekulation vielleicht an ihr Ende gelangt, dann mag das sicherlich an der Seuche liegen und an der durch sie verursachten Wirtschaftskrise. Die neuesten Auktionsresultate sind zwar weiterhin solide, aber die Zukunft der Art Basel beispielsweise ist schon etwas ungewisser. Doch dass die Spekulation auf explosionshaft steigende Preise einer Revision bedarf und die Wetten auf schnellen Profit bald verpuffen dürften, dafür ist vor allem eine Geschichte bezeichnend: die vom Aufstieg und Fall des Kunsthändlers Inigo Philbrick.

Als der gerade mal 24-jährige Philbrick im Jahr 2011 die Kunstmarktbühne betrat und in New York bei Christie’s eine Fotografie von Andreas Gursky für den Rekordpreis von 4,33 Millionen Dollar ersteigerte, war der gutaussehende Rotschopf im Maßanzug noch nahezu unbekannt. Neun Jahre und viele Kunst-Deals später wartet Philbrick, nunmehr 33 Jahre alt, auf der Insel Guam, einem amerikanischen Außenposten im Pazifik, auf seine Auslieferung in die Vereinigten Staaten, nachdem er, in Badeshorts und Espadrilles, im Inselstaat Vanuatu, östlich von Neuseeland, verhaftet worden war, wegen des Verdachts auf Betrug und Urkundenfälschung.

Das FBI hatte gemeinsam mit dem Staat New York das „Art Crime Team“ aktiviert und weltweit nach Philbrick gefahndet. Der sei ein „Serienschwindler“, sagt der Staatsanwalt Geoffrey S. Berman: einer, der Sammler, Investoren und Leihgeber um eine zweistellige Millionensumme betrogen habe. Und der stellvertretende FBI-Direktor William F. Sweeney Jr. fügte in einer Mitteilung der Behörde hinzu, der einzige Deal, der Philbrick im Falle einer Verurteilung bleibe, sei, „sein Jetset-Leben gegen eine trostlose Zelle im Bundesgefängnis einzutauschen“.

Die Tauschgeschäfte, die Philbrick zuvor eingefädelt hatte, waren von anderer Güteklasse. Der FBI-Report listet Abenteuerliches auf. Philbrick habe einzelne Kunstwerke mehrfach an verschiedene Parteien verkauft; Arbeiten, die ihm nicht gehörten, als Sicherheiten für Kredite eingesetzt oder bei Auktionen eingeliefert sowie Garantien der Auktionshäuser gefälscht, die die Auszahlung eines Mindesterlöses gewährleisteten. Und es ging nicht um irgendwelche Werke, sondern immer um erstklassige Kunst: zum Beispiel um das fotorealistische Gemälde einer Porträtaufnahme des jungen Picasso vom Südtiroler Künstler Rudolf Stingel aus dem Jahr 2012. Oder um „Humidity“ des früh verstorbenen Jean-Michel Basquiat von 1982, ein gestisch-wildes Bild zweier Clowns mit Strahlenkränzen. Sowie um Werke von Christopher Wool, Wade Guyton, Yayoi Kusama, Donald Judd, einigen der wichtigsten Künstler unserer Zeit also.