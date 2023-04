Deakzession in Museen : Aussortieren, aber wie?

Einst im Toledo Museum of Art, im Mai vorigen Jahres bei seiner Auktion durch Sotheby’s in New York für 36 Millionen Dollar zugeschlagen: Paul Cézanne, „Clairière“, um 1895, Öl auf Leinwand, 100,3 mal 81,2 Zentimeter Bild: Sotheby's

Der Verkauf von Kunstwerken aus einem deutschen Museum in öffentlicher Trägerschaft ist weitgehend ein Tabu. In den Vereinigten Staaten hingegen, wo die Museen überwiegend privat finanziert werden, ist das beschönigend als „deaccessioning“ bezeichnete Aussortieren und Veräußern von Kunst alltäglich. Der Begriff lässt sich in etwas schrägem Deutsch mit Entsammeln oder Deakzession umschreiben. Vor allem die großen amerikanischen Museen betrachten ihr Sammlungsgut oft als verfügbare Kapitalmasse, die jederzeit auf den Markt geworfen werden kann, sodass bei den großen Auktionen in New York fast jede Saison im wahrsten Sinne des Wortes „museale“ Schätze auftauchen.

Dabei handelt es sich nicht um Kleinkram, sondern meist um hochkarätige Werke, damit sich der Verkauf für die Institutionen finanziell auch lohnt. So ließ etwa das Toledo Museum of Art in Ohio im Mai 2022 drei bedeutende Gemälde von Renoir, Cézanne und Matisse bei Sotheby’s versteigern, um von den erzielten 60 Millionen Dollar zeitgenössische Arbeiten zu erwerben. Über einen langen Zeitraum betrachtet, summiert sich das Deakzession zu erstaunlichen Zahlen: Allein die zwei Fine Arts Museums of San Francisco trennten sich im Laufe des 20. Jahrhunderts von mehr als 30.000 Kunstwerken.