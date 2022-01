Fragwürdiges Röntgenbild : Was ist des Dalai Lamas Kern?

Am 16. September 2016 fand im New Yorker Auktionssaal von Sotheby’s ein nicht enden wollendes Bietergefecht statt. Aus einer italienischen Privatsammlung wurde eine buddhistische Figur angeboten, die auf 80.000 bis 100.000 Dollar geschätzt worden war. Das rege Interesse führte jedoch zu dem Verkaufspreis von mehr als 1,5 Millionen Dollar. Was hatte das Begehren der Sammler derart angestachelt?

Die nur fünfzehn Zentimeter große, im 17. Jahrhundert gefertigte Plastik aus Goldbronze stellt den fünften Dalai Lama dar, der oft nur „der große Fünfte“ genannt wird. Ngawang Lobsang Gyatso war in der Geschichte Tibets eine wichtige Persönlichkeit, zumal er den Potala-Palast in Lhasa bauen ließ, die offizielle Residenz und der Regierungssitz aller nachfolgenden Dalai Lamas bis 1959.

Eine Inschrift auf der kissenförmigen Basis des dreidimensionalen Porträts besagt, dass sich in dessen Innerem Reliquien von Heiligen befänden. Tatsächlich werden solche buddhistischen Figuren oft mit körperlichen Relikten und Weihegaben befüllt und anschließend fest versiegelt. Bei den Füllungen handelt es sich neben Kristallen und Tontäfelchen traditionell um organische Materialien wie Stoffstücke, Schriftrollen aus Papier, Blüten, Samenkörner, Gräser und Kräuter sowie Holzstäbe. Würde man eine geweihte Figur öffnen oder den Inhalt entnehmen, wären das Kultobjekt beschädigt sowie die religiöse Bedeutung zerstört.

Im Katalog betonte Sotheby’s, dass die Figur nie geöffnet worden sei und der Inhalt intakt sein müsse, was sie für Sammler und Museen besonders attraktiv macht. Zum Beweis veröffentlichte das Auktionshaus eine kunsttechnologische Aufnahme in Form eines Schnittbildes, für die das Objekt, so die Bildunterschrift, mit Röntgenstrahlen durchleuchtet worden sei. Das Bild („x-ray“) zeigt oberhalb der Bodenplatte neun verschiedene, dünn ummantelte Materialgruppierungen mit körnigen, faserigen oder kreisrunden Strukturen.

Doch Ende des vorigen Jahres machten Sammler und Tibetexperten den Physiker Eberhard H. Lehmann, der das Innenleben alter buddhistischer Bronzefiguren am Paul Scherrer Institut in Villigen bei Zürich erforscht, darauf aufmerksam, dass mit diesem Röntgenbild etwas nicht stimmen könnte. Das Ungewöhnliche an dem Fall besteht darin, dass nicht das Kunstwerk Zweifel an seiner Authentizität weckt, sondern es sich bei dem technischen Bild, das die Echtheit der Figur belegen soll, womöglich um eine Fälschung handeln könnte. Wenn man auf einem der Katalogfotos die Basis der Figur von unten betrachtet und mit dem Umriss in der kunsttechnologischen Aufnahme vergleicht, erkennt man Abweichungen. Des Weiteren ist seltsam, dass Sotheby’s angibt, es handele sich um ein Röntgenbild.

Die milchig-graue Tonigkeit und die diffuse Bildstruktur lassen tatsächlich an eine solche Aufnahme denken, wie wir sie auch aus der Medizintechnik kennen. Röntgenstrahlen können Metalle zwar durchdringen, doch damit organische Stoffe im Inneren einer Bronzeplastik zu erkennen, ist nicht möglich. Denn verwendet man eine hohe Dosis an Röntgenstrahlen, erhält man keinen Kontrast für die organischen Materialien, und bei niedriger Strahlenstärke kann das Metall nicht durchdrungen werden. Dies gilt selbst dann, wenn die Bodenplatte nicht aus Bronze, sondern aus Holz besteht.

Lehmann bezweifelt, dass es sich bei der von Sotheby’s publizierten kunsttechnologischen Aufnahme um ein Röntgenbild handelt. Auch eine Magnetresonanztomographie kann nicht eingesetzt worden sein, wie der Berliner Radiologe Hannes Kroll auf Nachfrage sagt: Magnetwellen würden bei einer Bronzefigur ein komplett schwarzes Bild erzeugen, auf dem nichts zu erkennen wäre. Ein bildgebendes Verfahren, das die zerstörungsfreie Durchleuchtung von Metallfiguren und die Sichtbarmachung von deren verborgenen organischen Inhalten ermöglicht, fordert den Einsatz von Neutronenstrahlen – so erklärt es neben Lehmann auch Nikolay Kardjilov, Experte für Röntgen- und Neutronenbildgebung am Institut für Materialforschung vom Helmholtz-Zentrum in Berlin. Kein kunsttechnologisches Labor, sondern lediglich Großforschungsanlagen, von denen es weltweit nur ein Dutzend gibt, beherrschen das „Neutron Imaging“.