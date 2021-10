Contemporary Istanbul : Das Arsenal von Istanbul

Die Messe Contemporary Istanbul ist wieder da. Sie präsentiert sich als Teil eines urbanen Großprojekts am Goldenen Horn. „Tersane Istanbul“ soll Leben, Arbeit und Kunst vereinen. Was bahnt sich da an?

Ali Güreli will es wissen: Als Gründer und Chairman der Stiftung, die hinter der Contemporary Istanbul steht, möchte er die größte Kunstmesse der Türkei international ganz weit nach vorn bringen. „Unter den zehn führenden Messen für zeitgenössische Kunst“ soll sie rangieren, so das von ihm zur Eröffnung der sechzehnten Ausgabe anvisierte Ziel für „die nächsten fünfzehn Jahre“. Und fühlt man sich beim Gang über die Messe nicht beinahe, als fände sie im Arsenal von Venedig statt? Die Contemporary Istanbul, zuvor abgehalten im Kongresszentrum der Stadt und zuletzt von der Pandemie abgedrängt in den virtuellen Raum, feiert an einem neuen Standort ihr Comeback: in den mächtigen Überresten der 1455 gegründeten und bis ins 20. Jahrhundert betriebenen Haliç-Schiffswerft am Goldenen Horn, mit Postkartenblick auf den europäischen Teil der Metropole.

Paradies für Investoren

Drei Hallen und einen Skulpturenhof mit insgesamt fast zehntausend Quadratmetern bespielt die Messe, dazu eine noch größere Freifläche für Veranstaltungen – und bildet die Vorhut eines städtebaulichen Großprojekts namens Tersane. Es soll aus einem heruntergekommenen Areal ein Investorenparadies und einen urbanen Hotspot machen, mit Hotels, Büros, Galerien, Museen, einem Wissenschaftscenter, einer Moschee, Restaurants und einem Yachthafen, von dem aus Wassertaxis Richtung Altstadt fahren. Nahe bei Tersane liegt das Industriemuseum Rahmi M. Koç, ebenso eine Gründung der Stiftung der größten türkischen Firmengruppe Koç wie die 2019 eröffnete Kunstgalerie Mesher, das 2020 in einen Neubau umgezogene Arter Museum für zeitgenössische Kunst und das Sadberk Hanim Museum für Antiken und Kunsthandwerk, das einen neuen Standort in Tersane plant.

Tersane, wo zuvorderst der Hotelkonzern Rixos investiert und die Architekten planen, die gerade auch das Atatürk-Kulturzentrum umgestaltet haben, ist nicht das einzige staatlich angestoßene Milliardenprojekt mit Platz für Kunst am Goldenen Horn. Für ein anderes bekam die Doğuş-Gruppe des Erdogan-Günstlings Ferit Sahenk den Zuschlag: Praktisch vis-à-vis der Hagia Sophia jenseits der Wasserstraße sollen am Galatport bald Kreuzfahrtschiffe anlegen und wird das Museum für moderne Kunst ein umgebautes Lagerhaus bespielen, umgeben von restaurierter osmanischer Pracht. Hauptsponsor der Contemporary Istanbul ist die Akbank Sanat, zu der eine Vielzahl weiterer Unternehmen kommt. Man habe nichts gegen Unterstützung der Regierung, meint Ali Güreli salomonisch, bevorzuge aber private Geldgeber. Schafft das Freiraum? Marcus Graf, Professor für Kunsttheorie in Istanbul und Programmleiter der Contemporary Istanbul, sieht Künstler eher unter dem Radar autokratischer Kontrolle arbeitend als Journalisten oder Schriftsteller. Doch bei ihm fällt auch das Wort Selbstzensur.

Nachhaltigkeit und Frauen

Trotz des Aplombs ist die Messe kleiner geworden als im Jahr 2019: Damals waren 73 Galerien und kulturelle Institutionen dabei, dieses Mal sind es 57. In den begleitenden Ausstellungen geht es trendbewusst um Nachhaltigkeit und Frauen; den klassischen Part bestreitet eine Schau mit Werken des türkischen Bildhauers Ilhan Koman zu dessen Hundertstem, und draußen im Wind flattern für wohltätige Zwecke „Flags For Future“, präsentiert von der Galerie Istanbul ’74 und Ütopia, mit Parolen wie: „I am not on Facebook“. Es gibt Dekoratives, Textiles, Kalligraphisches und jede Menge Malerei, aber auch Digitalkunst, Videokunst, Skulptur.