Pablo Picassos jüngster Sohn Claude Picasso, Kind der im Juni verstorbenen Malerin Françoise Gilot, ist am Donnerstag im Alter von 76 Jahren in der Schweiz gestorben. Das teilte sein Anwalt der französischen Nachrichtenagentur AFP mit. Claude Picasso studierte Film in New York, war als Fotograf zeitweilig Assistent von Richard Avedon und als Filmemacher sowie Grafiker tätig.

Seine bedeutendste Rolle aber spielte er als Hüter des Erbes seines Vaters: Über Jahrzehnte hinweg war Claude Ruiz-Picasso, wie sein vollständiger Name lautete, Verwalter des Nachlasses von Pablo Picasso in der von ihm gegründeten Picasso Administration. Diese authentifiziert Werke und kümmert sich um Rechtefragen.

Erst im Juni dieses Jahres hatte Claude Picasso seine Tätigkeit als Verwalter an seine Schwester, die Designerin Paloma Picasso, übertragen. Er hinterlässt seine Ehefrau und zwei erwachsene Kinder.