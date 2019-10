Betrug im Kunsthandel? : Ein Richter zu viel

Der Galerist Michael Schultz steht unter Verdacht, an einer hochgradigen Kunstfälschung beteiligt gewesen zu sein. Es geht um die Kopie eines Gemäldes von Gerhard Richter – und um einen Schaden in Millionenhöhe.

Schon seit Jahrzehnten ist der Galerist Michael Schultz auf den wichtigen Kunstmessen der Welt unterwegs. Seinen Stammsitz hat er seit 1986 in Berlin; im Jahr 2006 eröffnete er eine Filiale in Seoul, 2007 dann eine weitere Dependance in Peking. Nach Asien brachte er zeitgenössische europäische und amerikanische Kunst. Die Website demonstriert noch einstigen Glanz, während die Galerie in der Mommsenstraße in Berlin-Charlottenburg laut Internet „dauerhaft geschlossen“ ist – dies offenbar nicht erst, seit polizeiliche Ermittlungen gegen Schultz an die Öffentlichkeit kamen.

Nach seiner Festnahme in der vorigen Woche wurde er gegen Auflagen, seines Gesundheitszustands wegen, wieder freigelassen. Die Staatsanwaltschaft hält Schultz des Kunstbetrugs in mehreren Fällen für dringend tatverdächtig. Er soll gefälschte Zertifikate für Gemälde, Zeichnungen, Grafiken und Skulpturen ausgestellt haben. Auf Nachfrage gab gestern am Telefon eine Mitarbeiterin der Galerie ausdrücklich keinen Kommentar.

Die Dimensionen dieser Causa sind noch nicht bekannt; sicher ist, dass der Verdacht des Betrugs auf ein Werk des deutschen Künstlers Gerhard Richter fällt, das durch die Hände von Schultz gegangen sein soll. Hubertus Butin, Verfasser des Werkverzeichnisses der Editionen von Gerhard Richter, wird diesen aktuellsten Fall einer „Identfälschung“ – so heißen Kopien eines bereits existierenden Werks, die naturgemäß Argwohn wecken – in sein Buch zum Thema Kunstfälschung aufnehmen, das im März 2020 erscheint.

Die Fälschung flog früh genug auf

Im Gespräch erklärt Butin, dass der falsche Richter „im Frühjahr 2019 im Auktionshaus Christie’s in New York auftauchte. Es schien sich um Gerhard Richters ,Abstraktes Bild‘ mit der Werkverzeichnisnummer 705-2 von 1989 zu handeln.“ Tatsächlich sollte es im Mai dort versteigert werden. Dietmar Elger, der Leiter des Gerhard-Richter-Archivs in Dresden, wurde aber skeptisch beim Vergleich der Abbildung des Gemäldes im Gerhard-Richter-Werkverzeichnis mit dem Bild, das zur Auktion eingeliefert worden war. Eigentlich galt es bisher als unmöglich, so Butin weiter, ein abstraktes, mit der Rakel hergestelltes Werk perfekt nachzuahmen.

Das liegt an der Technik, weil die mit der Rakel auf der Leinwand verteilte Farbe in ihren Schlieren und Verläufen auf der Leinwand nicht völlig kalkulierbar ist. Dem Fälscher war aber eine erstaunlich ähnliche Kopie gelungen; sie kam, dank Elgers Entdeckung, nicht zur Versteigerung. Wer der Einlieferer bei Christie’s war, ist nicht bekannt; es heißt, ein „deutscher Privatsammler“. Hubertus Butin hofft jedenfalls, die Fälschung beim LKA begutachten zu können, auch um ihre Herstellungsweise zu klären, wofür es der Genehmigung eben des Eigentümers bedarf.

Was hat Michael Schultz damit zu tun?

Es erzeugt gemischte Gefühle, wenn im Wikipedia-Eintrag von Schultz steht, dass es ihm gelungen sei, „Gerhard Richter in Korea, dessen Markt er mit Richters Gemälden bedient, und A. R. Penck dort auf institutioneller Ebene zu verankern“. Angesichts seiner Aktivitäten in Asien mag man auf die Idee kommen, dass die Richter-Fälschung in China hergestellt worden sein könnte. Schon vor gut zehn Jahren wurde die südchinesische Malerkolonie Dafen bekannt, die den Weltmarkt mit Kopien praktisch jeglicher Couleur bedient, angeblich auch nachgemachten Richter-Werken.

Auf der Website von „Shenzhen Arts Culture & Technology Company“ kann man deren Qualifikation nachlesen: „Our handmade oil painting factory has excellent production and strict examination systems.“ Das muss allerdings vorerst reine Vermutung bleiben, es gibt bis jetzt keinerlei Hinweis auf den Fälscher. Übrigens ist auch der Verbleib des Originals von „Abstraktes Bild (705-2)“ aus dem Jahr 1989 derzeit unbekannt. Sollte sich der Eigentümer melden, wäre das sehr hilfreich.

Damit ist das Thema Fälschung im mindestens mittleren Preissegment des Kunstmarkts, nämlich in Millionenhöhe, einmal mehr auf dem Tapet. Diesmal ist, allem Anschein nach, eine prominente, global agierende Galerie in den Skandal involviert, dessen Ausmaß eben noch nicht überschaubar ist. Solche Verstrickungen bedeuten einen herben Vertrauensverlust für den gesamten Kunst- und Auktionshandel. Sie wecken ungute Erinnerungen an den verurteilten Fälscher und Betrüger Wolfgang Beltracchi vor acht Jahren. An Gerhard Richter hat der sich, soweit bekannt, zwar nicht vergriffen. Dafür schaffte er es in bestimmten Kreisen bis zum veritablen öffentlichen Maskottchen. So lustig kann das jetzt nicht noch mal werden, die verantwortlichen Teilnehmer des Markts – Händler, Galeristen und Auktionshäuser, auch Käufer und Sammler – müssen sehr ernsthaft über bessere Schutzmechanismen nachdenken.