Neue Formen des Kunsthandels : Kunst nicht nur für Reiche

Kunst wird oft immer noch für etwas Elitäres gehalten und das Kaufen von Kunst erst recht. Hartnäckig hält sich das Bild des Galeriebesuches, bei dem interessierte Normalsterbliche ignoriert oder bei naiver Frage nach dem Preis der präsentierten Werke pikiert vom notorisch schlecht gelaunten Personal angeschaut und mit Schweigen gestraft werden. Der Kunstmarkt generell gilt als intransparent – neben den Arbeiten hängt in den seltensten Fällen ein Preis, und gerade hochpreisige Kunst wird auch nicht an jeden verkauft, der sie gern hätte.

Ein Galerist überlegt sich ganz genau, wo das Werk seines Künstlers platziert werden soll und welcher Sammler es erwerben darf. Die Preise variieren dabei: Ein wohlhabender Sammler muss meist mehr zahlen als ein weniger kaufkräftiges, dafür umso prestigeträchtigeres Museum. Hängt ein Werk dort, steigen Ansehen und Marktpreise des Künstlers, weswegen Werke oft auch an Museen verschenkt werden. Wer die Kunst eines bestimmten Preissegments kaufen darf und warum, unterliegt also einem komplexen Geflecht an Beziehungen, Verwicklungen und strategischen Entscheidungen, die von außen kaum durchschaubar sind – und von innen oft genug auch nicht.

Doch es geht auch anders, einfacher, offener, transparenter. Das zeigen momentan einige junge Initiativen mit ihren unterschiedlichen Ansätzen.

So wie alle Bereiche des Handels ins Digitale erweitert wurden, gab es auch für die Kunst schon früh Onlineplattformen, auf denen man von Kunstdrucken bis hin zu signierten Editionen und Unikaten alles Mögliche kaufen konnte. Doch was all diesen Plattformen fehlte, war – trotz ausgeklügelter Magazinformate, in denen die Künstler vorgestellt wurden – die notwendige und erwartete Vermittlung. Denn wenn man Arbeiten kauft, ob sie nun 50 oder 50.000 Euro kosten, möchte man gern eine Geschichte dazu erzählen können, wie das jeweilige Kunstwerk seinen Weg in die eigenen vier Wände gefunden hat. Kunst wird oft erst durch ihren besonderen Kontext zu Kunst, das gilt auch für ihren Erwerb.

Diesen Kontext gibt der Super Super Markt, den Julius Jacobi mit dem ehemaligen Galeriedirektor Rory Kirk-Duncan betreibt. Sie wollen mit ihrem Programm vor allem jüngere Leute ansprechen, die zwar an Kunst und Kultur interessiert sind, denen aber der richtige Einstieg fehlt, die nicht wissen, wo man eigentlich anfangen soll und die sich nicht eingeladen fühlen vom klassischen Galeriensystem, bei dem die Preise oft erst im hohen vierstelligen Bereich losgehen.

Der Super Super Markt, der 2021 von Jacobi gegründet wurde, versteht sich als Kunstverein. Für einen jährlichen Beitrag von 50 Euro kann man Mitglied werden und eine sogenannte Supergabe bekommen. Angelehnt an die, mittlerweile durchaus heiß begehrten, Jahresgaben der Kunstvereine. In diesem Jahr hat der Künstler Michail Pirgelis eine Edition als Supergabe beigesteuert, der normalerweise von der hochrenommierten Galerie Sprüth Magers vertreten wird. Außerdem bekommt man als Mitglied eine Kaufoption für die Werke verschiedener Künstler, die Jacobi und Kirk-Duncan sorgfältig ausgewählt haben. Erst kürzlich standen mehrere Editionen des 2002 verstorbenen Michel Majerus zum Verkauf, dessen popkulturell wichtiges Werk in den letzten Jahren vermehrt ausgestellt wurde und viel Aufmerksamkeit erfahren hat.

Die meisten Künstler, die der Super Super Markt vorstellt, stehen nicht mehr ganz am Anfang ihrer Karriere. Viele haben schon international ausgestellt und werden zusätzlich von Galerien vertreten. Man kann dort beispielsweise unkompliziert die Fotografien der 1985 geborenen Joanna Piotrowska erwerben, die in diesem Jahr bereits in der Kestner Gesellschaft in Hannover, im ARCH in Athen und auf der Lyon Biennale zu sehen waren. Oder die verschwommenen Malereien des jungen Schweizers Manuel Stehli. Der Preisrahmen, in dem man sich bewegt, liegt zwischen 500 und 14.000 Euro.