Comic-Auktion : Batman vor dem Höhenflug

Der bislang höchste für ein Comic-Original erzielte Preis beträgt 5,4 Millionen Dollar, gezahlt in Dallas bei einer Versteigerung von Heritage im Mai 2019 für ein Titelbild des amerikanischen Zeichners Frank Frazetta zu einem Horrorcomic-Heft aus dem Jahr 1969. Nun schickt sich dasselbe Auktionshaus an, diesen Rekord zu übertreffen, und die Zeichen stehen gut dafür. Denn so beliebt Frazetta mit seinen gemalten erotischen Phantasien auch ist, so legendär ist ein anderes Titelbild, das am 23. Juni unter den Hammer kommen wird: das zum ersten Heft der Miniserie „The Dark Knight Returns“ von 1986, gezeichnet von Frank Miller, koloriert von Lynn Varley.

Andreas Platthaus Verantwortlicher Redakteur für Literatur und literarisches Leben. Folgen Ich folge

Um die Bedeutung des gerade mal 45 auf dreißig Zentimeter messenden Blattes einzuschätzen, muss man wissen, wie es um den amerikanischen Superhelden Batman Mitte der Achtziger stand: schlecht. Durch die erfolgreiche Fernsehserie der Sechziger war der ehedem grimmige Rächer zur Witzfigur geworden, die Konkurrenz von Marvel hatte ihm den Rang in der Käufergunst ab­ge­laufen. Da engagierte der Verlag DC einen jungen Zeichner, den neunundzwanzigjährigen Frank Miller, der sich beim amerikanischen Publikum gerade erst durchgesetzt hatte, und gab ihm Carte blanche für eine aufwendig gedruckte vierteilige Mini­serie, mit der ein erzählerisch wie grafisch anspruchsvolles Segment im banalen Heldengenre eta­bliert werden sollte. Millers Wunsch­figur dafür war Batman, und was er mit dem 1939 erfundenen Fledermausmann veranstaltete, hatte die Welt noch nicht gesehen. Er zeigte Batman als alten verbitterten Mann, besetzte dessen jugendlichen Helfer Robin mit einem Mädchen und siedelte das Ganze in einem reaktionären Amerika an, als ein Spiegelbild der Reaganomics.

Mehr zum Thema 1/

Die Geschichte wurde ein Riesenerfolg, und drei Jahre später kam mit Tim Burtons „Batman“, der Millers Ästhetik alles verdankt, jener Spielfilm ins Kino, der die seither endlose Reise von Superhelden-Kassenschlagern be­gründete. Das Titelbild zum ersten Heft der Serie ist eine Ikone und die Schätzung auf mehr als zwei Millionen Dollar sehr zurückhaltend. Jeder weiß, dass hier der neue Rekord angestrebt wird.