Ausfuhrverbot verlängert : Omai bleibt in England – vorerst

An Botticellis „Primavera“ : Klimaaktivisten kleben sich in den Uffizien fest

Die nächsten Klimaaktivisten kleben sich an einem Meisterwerk der Kunst fest: Dieses Mal langten sie in den Florentiner Uffizien zu. Was folgt aus der Handgreiflichkeit gegen Sandro Botticellis „Primavera“?