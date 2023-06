„Durch irritierende Pressemitteilungen sind Unsicherheiten entstanden“, steht in der Erklärung des Auktionshauses Lempertz, in der mitgeteilt wird, dass Max Pechsteins Gemälde „Selbstbildnis, liegend“ weniger Tage vor seiner angekündigten Auktion in Köln vorerst zurückgezogen wird. Das auf 1,5 bis zwei Millionen Euro taxierte Kunstwerk war eines der Glanzstücke der Offerte moderner und zeitgenössischer Kunst, die am 6. Juni unter den Hammer kommen soll: das selbstbewusste Zeugnis eines jungen Expressionisten von musealer Qualität, von Pechstein 1909 in Öl auf Leinwand gebannt. Als Provenienz ist im Katalog eine „Rheinische Privatsammlung in dritter Generation“ angegeben.

Doch die „Süddeutsche Zeitung“ berichtete von der „problematischen Provenienz“ des Gemäldes, das unter dem Druck der NS-Verfolgung von dessen jüdischem Vorbesitzer verkauft worden sei. Der als Jude bedrohte Arzt Walter Blank soll es 1936 für 10.000 Reichsmark an einen aus Köln stammenden Sammler verkauft haben; 1937 sei Blank entkräftet auf der Flucht in Spanien gestorben. Seine Söhne, Überlebende von Konzentrationslagern, wurden dem Bericht zufolge nach Kriegsende pauschal für den Verlust ihres Erbes und die entgangene Ausbildung entschädigt.

Private Sammler sind, anders als Museen und öffentliche Sammlungen, in Deutschland nicht der Selbstverpflichtung der Washingtoner Prinzipien unterworfen, nach der verfolgungsbedingt entzogene oder unter Druck verkaufte Kulturgüter identifiziert und restituiert werden müssen, was immer wieder zu Kontroversen führt. Zu Rückgaben aus privater Hand kam es gleichwohl immer wieder.

Dagegen, das aktuell in Frage stehende Kunstwerk „Selbstbildnis, liegend“ als Restitutionsfall einzuordnen, sprechen die seit dem Verkauf in den Dreißigerjahren verstrichenen Zeit, in der keine Ansprüche angemeldet wurden, der damals hohe Kaufpreis (für den allerdings keine Quittung vorliegen soll) und die den Erben zugekommene Entschädigung. Dennoch hat Lempertz zwischen den Einlieferern und den Nachfahren Blanks vermittelt und nach eigenen Angaben eine „gütliche Einigung“ erreichen können, die sich jedoch „angesichts der kurz bevorstehenden Auktion nicht mehr angemessen kommunizieren“ habe lassen. Das Gemälde soll nun in der Herbstauktion 2023 angeboten werden – und lehrt, wie Halbtransparenz und mangelhafte Kommunikation in Belangen sensibler Herkunft einem Auktionshaus auf die Füße fallen können.