New Yorker Abendauktionen : Kunstverkauf der Superlative

Das Auktionsgeschäft lebt von Superlativen, und diese Sammlung übertraf alles bisher Dagewesene: Binnen eines Abends spielten am Mittwoch sechzig Werke aus dem Besitz des Microsoft-Mitgründers Paul G. Allen bei ihrer Versteigerung durch Christie’s in New York 1,5 Milliarden Dollar ein. Die übertroffenen Erwartungen hatten bei bis zu 1,38 Milliarden gelegen.

Damit ist die Allen-Kollektion die teuerste je versteigerte Privatsammlung: Sie übertrumpft die Rockefeller-Kollektion, die 2018 bei Christie’s mit rund 1500 Objekten 835 Millionen Dollar erzielte, sowie den Umsatz von 922 Millionen, den die Sammlung Macklowe im Mai bei Sotheby’s erreichte. Fünf Werke aus Allens Nachlass überwanden, das Aufgeld hinzugerechnet, die Hundert-Millionen-Dollar-Marke, zwanzig erreichten neue Höchstpreise für die jeweiligen Künstler. Tags darauf wechselten weitere 94 Lose aus Allens Besitz für insgesamt knapp 116 Millionen Dollar die Besitzer. Der gesamte Gewinn wird den philanthropischen Stiftungen Allens zugutekommen.

„Wir werden womöglich nie wieder eine solche Bandbreite, Anzahl und Qualität von Meisterwerken in einer Privatsammlung sehen“, sagte Max Carter, der für Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts zuständige Vice Chairman von Christie’s, nach der Auktion. Auf „mehr als“ 100 Millionen Dollar geschätzt waren drei Werke aus dem Jahr 1888: Für Seurats „Les Poseuses Ensemble (Petite version)“ fiel der Hammer erst bei 130 Millionen. Kurz darauf wurde Cézannes Bergansicht „La montagne Sainte-Victoire“ bei 120 Millionen zugeschlagen, gefolgt von Van Goghs Obstgarten im Frühling „Verger avec cypres“ bei 102 Millionen.

Gustav Klimts „Birkenwald“ von 1903, bei dem man die Blätter zu rascheln hören glaubt, stieg der Erwartung entsprechend auf 91 Millionen. Allen hatte das Bild 2006 bei Christie’s für den damaligen Klimt-Rekordpreis von 40,3 Millionen mit Aufgeld ersteigert. Gauguins „Maternite II“ (Taxe „mehr als“ 90 Millionen) wurde bei 92 Millionen Dollar vermittelt. Diese fünf Spitzenwerke stellten sämtlich neue Auktionsrekorde auf. Lucian Freuds „Large Interior, W11 (after Watteau)“ aus den Achtzigerjahren setzte mit einem finalen Gebot zur Taxe von 75 Millionen ebenso eine Höchstmarke. Unter der Handvoll Alter Meister im Angebot wuchs Sandro Botticellis Tondo „Madonna des Magnificat“ mit 42 Millionen knapp über seine Erwartung hinaus.

Allen, der sich 1983 nach einer Krebsdiagnose aus dem Tagesgeschäft von Mi­crosoft zurückgezogen hatte und 2018 starb, sammelte Kunst herausragender Qualität und mit enzyklopädischem Anspruch. Von den Siebzigerjahren des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart war in seiner Kollektion jedes Jahrzehnt der westlichen Kunstgeschichte mit repräsentativen Künstlern vertreten.

Allen vertraute seinem eigenen Urteilsvermögen statt Beratern. Landschaften, Stillleben und Abstraktionen begeisterten ihn besonders; es finden sich kaum Porträts im Katalog, auch ein kapitaler Picasso fehlt. Das zeichnet das Bild eines Sammlers, der in der Kunst nach Ruhe und Natur suchte oder Blicken in eine andere Welt – ganz im Einklang mit seinem Interesse an der Hirnforschung. „Man sagt, unsere Gehirne seien darauf eingestellt, Landschaften zu betrachten“, so Allen 2016 in Washington anlässlich der Ausstellung „Seeing Nature“ mit Werken aus seiner bis dahin wenig bekannten Kollektion. „Das bedeutet, dass Landschaftsbilder praktisch universell attraktiv wirken. Sie sind eine Betrachtung des Äußeren, doch gleichzeitig eine individuelle Ausdrucksform des Künstlers.“

Immer wieder de Kooning

Nächste Woche geht die New Yorker Saison mit Moderne und Zeitgenossen mit sieben Abendauktionen bei Sotheby’s, Christie’s und Phillips weiter. Willem de Kooning ist dieses Mal besonders prominent vertreten. Bei Sotheby’s am 14. November ist „The David M. Solinger Collection Evening Auction“ mit Werken aus der Sammlung des ehemaligen Präsidenten des Whitney Museums der „Modern Evening Auction“ vorangestellt. Die 23 Solinger-Lose sollen zwischen 86,7 und 118 Millionen Dollar einspielen. Der Sammlungsfokus liegt auf hochwertiger Nachkriegskunst wie Mirós „Femme, étoiles“ (15/20 Millionen) aus dem Jahr 1945. Das Spitzenlos ist de Koonings „Collage“ (18/25 Millionen) auf Papier, seit 1952 in Solingers Hand.