Auktionen in New York : Wenn der amerikanische Traum wahr wird

Öl war der Treibstoff des 20. Jahrhunderts, digitale Daten sind der Rohstoff des 21. – das spiegeln zwei zur Auktion kommende private Kunstsammlungen wider, die vom Geschmack und den Ambitionen derjenigen erzählen, die als Geschäftsleute an den Quellen des Wohlstandes agierten oder durch Heirat in diese eintauchen konnten. So geschehen für Ann Gilbert, die 1941 geborene Tochter eines Milchbauern, die nach einem Studium der Biologie und Anthropologie 1964 Gordon Getty heiratete, Sohn des Ölmagnaten Jean Paul Getty, welcher wiederum als reichster Mann seiner Zeit galt. Als die Firma von Getty senior nach dessen Tod an Texaco verkauft wurde, steckten die Erben den Milliardenerlös auch in eine Stiftung, mit dem inzwischen mehr an klassischer Musik als an Öl interessierten Gordon Getty an der Spitze. Seine Frau war seine wichtigste Beraterin, nicht nur bei der Förderung von Museen und Kultureinrichtungen, sondern auch bei der Zusammenstellung der Kunstsammlung.

Ann Getty ist 2020 gestorben, ihr Mann lässt nun online, sowie vom 20. bis 23. Oktober live, fast 1500 Objekte – Kunst, Kunsthandwerk, Mobiliar, Schmuck und Handtaschen – aus dem gemeinsamen Besitz bei Christie’s in New York versteigern. Die Gesamtschätzung liegt bei 180 Millionen Dollar; der Erlös soll der Ann and Gordon Getty Foundation for the Arts zufließen.

Dass nicht ganz so altes Geld gerne bei der Ausgestaltung eines Tradition evozierenden Ambientes ausgegeben wird, zeigt das virtuell zu besichtigende Wohnzimmer der Gettys in ihrem Anwesen in San Francisco beispielhaft. Im Stil eines englischen Herrenhauses mit Horror vacui eingerichtet, versammelte der Raum neben chinesischem Porzellan und Sitzmöbeln europäischer Herkunft aus dem 18. Jahrhundert Gemälde be­deutender Künstler verschiedener Epochen: Eine Ansicht Venedigs von Canaletto soll 6 bis 10 Millionen Dollar erzielen, der Blick in eine verschneite Straße von Camille Pissarro 1,5 bis 2,5 Millionen. Von Jacques-Émile Blanches Porträt des Balletttänzers Nijinsky beim „Danse Siamoise“ (Taxe 1 bis 1,5 Millionen Dollar) beherrscht, war der „drawing room“ als Gesamtkunstwerk eine bewohnbare west-östliche Extravaganz.

An Wert und Klasse weit übertroffen wird die Sammlung der Gettys gleichwohl von der des 2018 verstorbenen Microsoft-Mitgründers Paul G. Allen. Für Sport, Luftfahrt, Schiffswracks und die Künste zu begeistern war der 1953 geborene Tech-Unternehmer. 150 von ihm zusammengetragene Kunstwerke könnten am 9. und 10. November bei Christie’s in New York – gleichfalls für wohltätige Zwecke – mehr als eine Milliarde Dollar einspielen. Das wäre ein neuer Rekord, mehr, als die Auktionen der Macklowe- oder der Guggenheim-Kollektion erzielten. Inzwischen hat das Auktionshaus Spitzenlose bekannt gegeben. Einige von ihnen werden bis zum 17. Oktober in London zu besichtigen sein. Von Jan Brueghel dem Jüngeren bis zu David Hockney reicht das Spektrum, in welchem ein Tondo von Sandro Botticelli ein besonderes Glanzlicht setzt.

Die „Madonna des Magnificat“, taxiert auf über 40 Millionen Dollar, könnte fortschreiben, was Botticelli-Auktionen zuletzt bei Sotheby’s in New York vorgegeben haben: Bei 80 Millionen Dollar erging im vergangenen Jahr der Zuschlag für das „Porträt eines jungen Mannes mit Medaillon“, bei 39,3 Millionen Dollar im Januar für den „Schmerzensmann“.

Noch weit höher gesteckt sind allerdings die Erwartungen für ein kleines Gemälde, das der Pointillist Georges Seurat im Jahr 1888 schuf: „Les Poseuses, Ensemble (Petite Version)“ soll auf mehr als 100 Millionen Dollar steigen. Die Liebe zur Kunst und das Wissen darum, dass sie ihn überdauere und er nur ihr Hüter auf Zeit sei, habe ihn als Sammler motiviert, soll Allen einmal gesagt haben. Werke von Turner, Cézanne und Klimt, von Monet, Kandinsky, Bacon und Richter sprechen dafür. Eine Künstlerin ist auch dabei: Georgia O’Keeffe mit dem Gemälde einer weißen Rose, geschätzt auf sechs bis acht Millionen Dollar – ein Symbol für Abschied und Neuanfang gleichermaßen.