Auktion von Künstlerdrachen : Der Traum vom Fliegen

Die Papierarbeiten tragen himmelstürmende Titel wie „Höhenflug“, „Wind – Sonne“ oder „Brise“. Aber auch ein „Sturz“ kommt vor: Günther Uecker nannte so seinen Beitrag zu einem Projekt, das Paul Eubel als Leiter des Goe­the-Instituts Osaka Ende der Achtzigerjahre anstieß. Dieser lud bekannte Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt ein, japanische Flugdrachen zu gestalten – und stieß auf breite Resonanz.

Ursula Scheer Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge

Eubel kaufte zunächst im großen Stil für den traditionellen Drachenbau verwendetes Washi-Papier. Dieses schickte er zur Gestaltung den Künstlern, die sich an überlieferten Drachenformen orientieren konnten – aber nicht mussten. Niki de Saint Phalle wählte für ihren „Verliebten Vogel“ die freie Form: Entstanden ist ein buntes Wesen im Stil der „Nanas“. Auch Daniel Buren machte mit; Jean Tinguely, Frank Stella, Robert Rauschenberg, Victor Vasarely und viele weitere sand­ten ihre Werke nach Japan, wo sie von Kunsthandwerkern auf Bambusstrukturen mon­tiert wurden. 157 Drachen von 120 Kunstschaffenden aus 27 Ländern um­fasst die so entstandene Sammlung „Bilder für den Himmel“.

Bei der Vernissage 1989 wurden zahlreiche dieser Objekte unter freiem Himmel erprobt. Anschließend ging die Kollektion auf internationale Museumstour, bis sie im „Art Kite Museum“ in Detmold eine dauerhafte Bleibe zu finden schien: Ein umgebauter Hangar wurde im Kontext der „Expo 2000“ als Privatmuseum eröffnet – schloss aber fünf Jahre später schon wieder. Eubel nahm die Drachen mit nach Palermo, wo er bis zu seinem Tod 2010 lebte.

Nun steigen die Künstlerdrachen aus den Übersee-Containern, in denen sie halb vergessen lagerten, wieder auf: Das Auktionshaus Nagel, das in diesem Jahr sein hundertjähriges Bestehen feiert, schmückt mit ihnen seine Auktionen moderner und zeitgenössischer Kunst am 23. Februar. Groß ist die Bandbreite der 146 aufgerufenen Lose aus der „Art Kite Collection“. Der rechteckigen Form des Edo-Drachens folgt das „Feuer“ be­titelte, 270 mal 154 Zentimeter große Werk Yayoi Kusamas, in dem sie rote Punkte zu einem fließenden Allover vereint (Taxe 20.000 bis 30.000 Euro). Ueckers „Sturz“ folgt mit einer Seitenlänge von 160 Zentimetern der quadra­tischen Hamamatsu-Form: Schwarze Tem­pera bildet ein abstraktes Muster, das Seidenbänder fortsetzen (30.000/50.000).

Jeder Wind hat seine eigene Form

Gerhard Richters gut vier Quadratmeter messender Drache ist mit bunten Quadraten bedeckt und weckt Erwartungen von bis zu 200.000 Euro. Am höchsten hinaus soll es für ein 250 mal 190 Zentimeter großes, mit Action Painting in Rot bedecktes Flug­objekt von Kazuo Shiraga gehen (300.000/500.000). Niki de Saint Phalles Beitrag ist mit einer Taxe von 40.000 bis 60.000 Euro versehen; eine lyrische Ar­beit Toshimitsu Imais, die einen silbernen Mond auf Gold in Gestalt eines Oogi-Drachens bannt, wird auf bescheidene 4000 bis 6000 Euro geschätzt.

„Jeder Wind hat seine eigene Form“, lautet ein japanisches Sprichwort. Diese Werke scheinen es zu illustrieren. Beisammen bleiben sie kaum, eher werden sie in alle Winde zerstreut. Der Erlös der Auktion, deren Schätzpreissumme bei 1,1 bis 1,7 Millionen Euro liegt, soll im Sinne der ursprünglichen Projektidee, die Drachen nach einer ersten Tournee zugunsten der Katastrophenhilfe zu veräußern, gespendet werden.