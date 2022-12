Auktion in Paris : Familiensaga zwischen Orient und Okzident

Am Anfang stand die Flucht vor Verfolgung im Zarenreich, am Ende eine fulminante Kunstkollektion: Die Versteigerung der „Sammlung V.W.S.“ bei Christie’s eröffnet Einblicke in Kulturtransfer im russisch-chinesichen Grenzgebiet.

Es ist eine faszinierende Familiensammlung, die am 13. und 14. Dezember bei Christie’s in Paris mit fast 300 Losen unter den Hammer kommt: Sie vereint chinesische Kunstobjekte, die zumeist in den Dreißigerjahren des vergangenen Jahrhunderts kenntnisreich zusammengetragen wurden, mit Gemälden und Meisterwerken der europäischen, vornehmlich der französischen dekorativen Künste – Mobiliar, Art de Table – aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Drei Generationen haben diese Sammlung aufgebaut, wobei die Werke auch etwas von der bewegten Geschichte einer Familie zwischen Orient und Okzident erzählen. Unter der Sigle „V.W.S“ möchte die Familie anonym bleiben. Die Initialen bezeichnen den Sammler der zweiten Generation, der schon 1963 und 1964 Teile der Kollektion bei Sotheby’s in London zerstreuen ließ.

Die Saga beginnt um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, als die russisch-jüdische Familie vor den Verfolgungen im Zarenreich in den Osten floh, der nach 1890 durch den Bau erst der Transsibirischen, dann der Transmandschurischen Eisenbahnlinie erschlossen wurde. Die Familie ließ sich in Harbin nieder, einer Bahnstation im Norden der damals noch vom russischen Kaiserreich besetzten Mandschurei. Dort gründete sie ein Bauunternehmen, das bald florieren sollte – wie die Stadt Harbin, die sich durch den Zustrom russischer Juden und der Flüchtlinge der Oktoberrevolution schnell vergrößerte und zu einer kosmopolitischen Metropole entwickelte. Nach dem Krieg mit Japan musste Russland 1905 die Mandschurei räumen; sie ging kurz darauf an China zurück. Bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges war Harbin ein Schauplatz im Kampf zwischen russischen, japanischen und chinesischen Interessen, profitierte jedoch von der kulturellen Vielfalt.

Den Grundstein für die Kunstsammlung legte der 1890 geborene und in Harbin aufgewachsene Großvater des Einlieferers, der das Familienunternehmen weiter ausbaute. Nachdem sich der gebildete und polyglotte Unternehmer Ende der Zwanzigerjahre mit seiner Familie in Schanghai niedergelassen hatte, begann er, kostbare Porzellan- und Jadewerke, chinesische Bronzen und fein gearbeitete Tabakfläschchen zu horten. Sein Sohn mit den Initialen V.W.S. (1918 –1974) hatte die Sammelleidenschaft geerbt und führte den Aufbau der Kollektion fort, während sich die Geschäfte der Firma bis nach Europa und Nordamerika verzweigten.

Anfang der Neunzigerjahre des vorigen Jahrhunderts beauftragte die Familie, nun in der dritten Sammlergeneration, den französischen Innendesigner Daniel Pasgrimaud, eine Villa an der Côte d’Azur einzurichten und mit der Sammlung auszustatten. Pasgrimaud schuf für jeden Raum eine farbliche Stimmung, brachte mit Sinn für Harmonie verschiedene Jahrhunderte, Kontinente und Stile zusammen. Ein Gemälde, möglicherweise geschaffen von Lorenzo Tiepolo, das die mysteriöse Atmosphäre eines Maskenballs einfängt (Taxe 40.000 bis 60.000 Euro), bekam seinen Platz auf einer chinesischen Wandtäfelung aus Coromandel-Lack. Der gut sechs Meter breite und zweieinhalb Meter hohe Paravent aus der Kangxi-Epoche (1662 bis 1722) schildert mit zahlreichen Figuren Szenen des chinesischen Palastlebens (50.000/70.000). Die Zeichnungen entstehen durch gefärbte Ritzungen. Im „Grand Salon“ wurden die Farben von den dort ausgestellten Jade-Werken bestimmt, mit ihren subtilen Nuancen von Seladon- oder Mandelgrün bis hin zu seltenen gelben und weißen Tönen.

Dieses Ensemble mit 56 Losen ist in Umfang, Vielfalt und Kostbarkeit außerordentlich. Ornamentreiche Vasen und Schalen, fein gearbeitete Buddha- oder Tierfiguren, zumeist der Qianlong-Epoche (1736 –1795) entstammend, wurden aus makellosen Jadeblöcken skulptiert – „geschnitzt“ sagt man, obwohl Jade zu den am schwersten zu bearbeitenden Steinen gehört. Eine fein ziselierte Schüssel mit Deckel sowie eine Hochzeitsschale aus weißem Jadestein sind mit je 300.000 bis 500.000 Euro die am höchsten bewerteten Werke der Offerte. Meisterstücke französischer Möbelschreinerei aus dem 18. und 19. Jahrhundert fügten sich in der mediterranen Villa bestens in den ästhetischen Dialog zwischen Abend- und Morgenland.

Zu den Spitzenlosen gehören eine Louis-seize-Kommode von Claude-Charles Saunier mit Pietra-dura-Intarsien (400.000/600.000) und zwei Säulenpiedestale von André-Charles ­Boulle (300.000/500.000 Euro). Ebenfalls herausragend ist das Ensemble chinesischer Porzellane, die Vitrinen im Esszimmer schmückten. Der höchste Preis – 80.000 bis 120.000 Euro – wird für zwei kleine himmelblaue Schalen aus der Yongzheng-Epoche erwartet. Auch die in den Dreißigerjahren zusammengestellte Sammlung mit Tabakfläschchen ist in Qualität und Quantität eine Seltenheit. Portugiesen haben den Tabak Ende des 16. Jahrhunderts am chinesischen Hof eingeführt. Während das Rauchen illegal blieb, wurde der Gebrauch von Schnupftabak im 17. Jahrhundert zu einem Statussymbol. Jedes Fläschchen ist ein kleines Wunderwerk. Die Taxen reichen von 2000 bis zu 30.000 Euro.