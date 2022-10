Auktion wertvoller Bücher : Vom Biber im Kochtopf und anderen wilden Tieren

Aktualisiert am

Rezepte aus der frühen Neuzeit, Erstausgaben von Hölderin und eine Menagerie für kleines Geld: Vorschau auf die kommenden Auktionen bei Reiss & Sohn in Königstein.

Liebhaber frühneuzeitlicher Kulinarik sollten einen Blick auf die Herbstauktion bei Reiss & Sohn werfen. Dort kommt ein Exemplar der erstmals 1485 publizierten Nürnberger „Kuchemaistrey“ zum Aufruf, die hier in einer seltenen Augsburger Ausgabe von 1500 vorliegt. Mit Alltagskost haben die Rezepte für Köche adliger Herrschaften wenig gemein, dafür sind sie umso extravaganter. Um „gut gebratenen Biberschwanz“ servieren zu können, sollten geschätzte 10.000 Euro für das Kochbuch zur Verfügung stehen.

Vom 25. bis zum 27. Oktober kommen in Königstein wieder wertvolle Bücher, seltene Drucke und Grafiken zum Aufruf. Das Angebot füllt drei Kataloge, wobei die wertvollsten Lose wie gewohnt in einem Sonderkatalog zusammengefasst sind und die Auktion anführen. Darunter ist eine mit 99 Schmuckinitialen versehene italienische Bibelhandschrift des 13. Jahrhunderts: eine frühe Nachahmung der Pariser Taschenbibeln, geschrieben in kleiner Schrift auf dünnem Pergament (Taxe 50.000 Euro).

An der Spitze der Offerte steht mit einer Taxe von 120.000 Euro eine gut erhaltene lateinische Ausgabe der Schedelschen Weltchronik von 1493 mit den berühmten Stadtansichten in prachtvollem Kolorit. Im Angebot befinden sich dieses Mal viele weitere Werke mit schönen Holzschnittillus­trationen. Darunter ist eine zweibändige „Histoire de Poissons“ von Rondelet, die 1558 als erste französische Ausgabe des Buches in Lyon gedruckt wurde. Gut 420 kolorierte Textholzschnitte zeigen Wassertiere wie Fische, Muscheln, Korallen und Seeigel (15.000).

Mehr als 500 kolorierte Holzschnitte schmücken eine erweiterte Ausgabe von 1577 des berühmten Kräuterbuches von Bock (45.000). Aus dem 18. Jahrhundert stammt eine Zauberhandschrift mit vier verschiedenen „Höllenzwängen“, von denen drei Johannes Faust zugeschrieben wurden – wohl um das Buch authentischer wirken zu lassen. Magische Schriften waren zu jener Zeit stark gefragt (12.000).

Mehr zum Thema 1/

Die literarische Abteilung glänzt mit zwei Hölderlin-Erstausgaben, die zu Lebzeiten des Dichters veröffentlicht wurden. Sein Erstling „Hyperion“, 1797 und 1799 bei Cotta erschienen, soll 10.000 Euro erlösen. Ein 1826 bei Cotta verlegter Gedichtband wird auf 5000 Euro geschätzt. Die Taxen der meisten Lose liegen im hohen drei- bis vierstelligen Bereich, aber schon für geschätzte 50 Euro gibt es eine „Naturgeschichte für Kinder“ von 1809 mit 14 gefalteten Kupfertafeln zu erstehen. Mit preiswerten 200 Euro wird ein frühes Pop-up-Buch aufgerufen. Die „Model Menagerie“ von Weeden (um 1895) zeigt wilde Tiere in Käfigen auf Aufstellbildern aus Papier.