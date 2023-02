Ein kürzlich restituiertes Gemälde von Wassily Kandinsky kommt in London zur Auktion. Die Vorbesitzerin verkaufte es in der NS-Zeit unter Zwang und starb im Holocaust. Nun könnte es einen Rekordpreis erzielen.

Im Herbst erst hat das Van Abbemu­seum in Eindhoven Wassily Kandinskys 1910 geschaffenes Gemälde „Murnau mit Kirche II“ restituiert: Nach mehr als zehnjährigem Rechtsstreit ging das Werk an die Erben seiner jüdischen Vorbesitzer, des Ehepaars Johana Margarete und Siegbert Samuel Stern. Als Mitgründer eines Berliner Textilunternehmens hatten die Sterns eine eindrucksvolle Sammlung Alter Meister und neuer Kunst zusammengetragen.

Siegbert Samuel Stern starb 1935; seine Frau floh daraufhin in die Niederlande und sah sich gezwungen, einen Großteil ihrer Sammlung zu verkaufen. 1944 wurde Johanna Margarete Stern in Auschwitz ermordet. Über den Handel gelangte „Murnau mit Kirche II“ nach Eindhoven und hing von 1951 an im Van Abbemuseum.

Im März kommt das Bild bei Sotheby’s in London zur Auktion. Es wird eine der seltenen Gelegenheiten sein, ein frühes Werk Kandinskys, das an der Schwelle zur Abstraktion steht, zu er­werben. Der Großteil dieses Schaffenskomplexes wird von Museen bewahrt. Entsprechend hoch ist der angesetzte Schätzpreis: mit 45 Millionen Dollar liegt er über den 41,8 Millionen Dollar, die von der Datenbank „Artnet Price“ als bisheriger Auktionsrekord für ein Werk Kandinskys angegeben wird. Der Erlös soll zwischen den Erben aufgeteilt werden; ein Teil soll weiterer Re­cherche nach Werken der Sammlung Stern dienen. Sotheby’s war das erste internationale Auktionshaus, das eine eigene Restitutionsabteilung gründete. Zuletzt erzielte ein restituiertes Gemälde Bronzinos bei Sotheby’s in New York neun Millionen Dollar.