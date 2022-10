Kostüme der Kessler-Zwillinge : Modisch ein doppeltes Fräuleinwunder

Bein zeigen in Pink: Alice und Ellen Kessler 1976 bei einem Fernsehauftritt im italienischen Fernsehen in Outfits, die nun auf je 700 bis 900 Euro geschätzt sind. Bild: Picture Alliance / Arthur Grimm

Sie waren ein Hit, wo immer sie auftraten: Alice und Ellen Kessler, schöne Zwillingsschwestern und begnadete Tänzerinnen, füllten als Showbiz-Stars die Säle und holten jede Menge Zuschauer vor die Fernsehschirme. Noch keine zwanzig Jahre alt waren die in der Nähe von Leipzig eineiig Geborenen, als der Direktor des Lido sie 1955 in einer Düsseldorfer Revue entdeckte und nach Paris holte, wo sie ihre internationale Karriere starteten. Mit zwei Auftritten täglich an sieben Tagen in der Woche war der Beginn hart erarbeitet.

Die Kessler-Twins verkörperten, was „Fräuleinwunder“ hieß, als man sie in Amerika in die Shows von Dean Martin, Ed Sullivan und Frank Sinatra einlud. Letzterer, nicht sehr hoch gewachsen, scherzte: „Hätte ich gewusst, dass sie so groß sind, hätte ich mir auch die Haare toupiert.“ Die Betonfrisuren waren irgendwann passé, überhaupt änderte sich einiges. Im italienischen Fernsehen, wo die blonden „Gemelle Kessler“ große Erfolge feierten, durften sie Bein zeigen – in schwarzen Strumpfhosen, versteht sich. „Wir hatten ja gedacht, mit dreißig wird unsere Karriere vorbei sein“, erzählten die Schwestern in einem Interview, „doch dann haben sich immer neue Türen geöffnet, und es ging weiter und weiter“, rund vierzig Jahre lang. Jetzt trennen die Kessler-Zwillinge sich von Bühnenkostümen und Accessoires aus dieser Zeit.

Das Auktionshaus Neumeister versteigert mehr als fünfzig Lose in einer vom 12. bis 30. Oktober laufenden Online-Auktion. Die Erlöse stiften die Damen Kessler den Flutopfern im Ahrtal, die sie durch den Krieg in der Ukraine und die Pandemie als etwas aus dem Fokus geraten empfinden. Befragt, wer wohl die schönen Dinge erwerben könnte, antwortet Ellen Kessler: „Vielleicht sind einige für ein Museum interessant. Oder für Zwillings-Influencerinnen?“ Vintage-Mode hat ja Konjunktur, aber für diese Stücke muss man auch die passende Figur haben. Phantastisch schillernden, wahrhaft nixenwürdigen Meerjungfrauenkleider, die die Zwillinge 1956 bei einem ihrer ersten Auftritte in Paris trugen, haben Größe 34 (Taxe je 2000 bis 3000 Euro).

Die Konfektionsgröße hat sich später leicht geändert, aber schlank sind die in einem Münchner Doppelhaus lebenden Schwestern noch heute. Ärmellose Hosenanzüge in Knallorange trugen sie 1966 in der „Dean Martin Show“ (je 1000/1300), pink leuchtende Neckholder-Minikleider mit schwingendem Fransenbesatz 1976 in einer Fernsehshow in Italien (je 700/900). Schwarze Minikleider mit Perlschnurrock, getragen 1980, gäbe es für je 1000 bis 1300 Euro. „Angezogener“ kommt als Einzelstück ein bodenlanges Goldlaméekleid von 1980 daher (1200/1600). „Sexy, aber nie vulgär“, so stufen die Schwestern all die handgearbeiteten Outfits ein, die ihnen in Italien und Frankreich aus feinen Stoffen und oftmals glamourös bestickt auf den Leib geschneidert wurden. Einige Stücke lassen sich, wie auch der scherzende Sinatra, auf Youtube-Videos wiederfinden. Die günstigsten Lose, zwei rote Federboas, liegen bei je 200 bis 280 Euro und passen zweifellos um jeden Hals.