Wenn Könige malen : Aquarell royal

Rang und Namen steigern in den Augen vieler nicht nur die Attraktivität von Menschen, sondern auch von deren Kunst. Charles III. beweist es wenige Wochen nach seiner Ernennung zum König: Ein Aquarell des Monarchen, das er im Jahr 2001 als schon reifer Thronfolger fertigte und in dem er mit recht ungelenker Hand eine Ansicht des Schlosses Balmoral auf Papier bannte, wurde bei Bonhams in Edinburgh im Rahmen der Versteigerung „The Scottish Home“ für 5737 Pfund mit Aufgeld verkauft. Geschätzt war das Werk, bei dem es sich nicht um ein Original handelt, sondern um einen mit Bleistift signierten Druck in einer Auflage von 100, auf 400 bis 600 Pfund.

Ursula Scheer Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge

„HRH King Charles III (British, born 1948)“, wie er im Katalog vorgestellt wird, entdeckte schon als Internatsschüler auf der Gordonstoun School seine Leidenschaft für die Aquarellmalerei. Zwecks Entspannung frönt er ihr vornehmlich unter freiem Himmel rund um royale Residenzen. Balmoral Castle, eingebettet in eine idyllische schottische Natur frei von Spuren der Industrialisierung, gehört zu den Lieblingsmotiven des ästhetisch konservativen Monarchen. Dass sein nun versteigertes Bild den Ort zeigt, an dem jüngst seine Mutter, König Elisabeth II., gestorben ist, steigerte offensichtlich den emotionalen wie historischen Wert des Blattes. Künstlerisch bewegt sich die 28 mal 40 Zentimeter messende Arbeit eher im unteren Bereich dessen, was der hingebungsvolle Amateur Charles mit dem Pinsel in der Hand zu schaffen vermag: Geisterhaft blass in Grau, aber mit genau abgezählten Fenstern steht das Gebäude nach Art einer Architekturzeichnung im Mittelgrund, während sich matschiges Braun zum Grün der Nadelbäume drum herum addiert und weiße Wattewolken in einem blauen Himmel darüber segeln.

Von der mangelnden Überzeugungskraft dieses Werks ohne innere Geschlossenheit sollte man sich nicht täuschen lassen: Charles, an dem sich jeder Hobbykünstler für die Unverdrossenheit, mit der er ins Bild setzt, was ihm gefällt, ein Beispiel nehmen kann, hat schon sehenswerte Landschaften im Stil des 19. Jahrhunderts gemalt. Und er gehört mit seinem Hobby, das er mit Königin Viktoria gemeinsam hat, zu den erfolgreichen britischen Gegenwartskünstlern. 1991 brachte er ein Buch mit seinen Aquarellen heraus, und eines seiner Bilder – natürlich wieder eine schottische Landschaft – zierte eine Gedenkbriefmarke aus Anlass seines Silberjubiläums als Prince of Wales. Auch finanziell läuft es: Allein zwischen 1997 und 2016 hat Charles nach Angaben seines Haushalts Arbeiten im Wert von mehr als zwei Millionen Pfund verkauft, vornehmlich limitierte Aquarelldrucke im Geschenkladen seiner privaten Residenz Highgrove. Die Einnahmen kommen einer der wohltätigen Stiftungen des vormaligen Prinzen zugute. Wer nicht darauf warten möchte, dass wieder einmal ein königliches Kunstwerk bei einer Auktion auftaucht, kann dort immer noch bequem im Onlineshop zuschlagen: Im Angebot sind zurzeit drei Lithographien schottischer Landschaften und der Druck einer Ansicht von Korfu – für je 2500 Pfund.