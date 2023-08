Der Pariser Kunsthandel hat im 19. und 20. Jahrhundert Persönlichkeiten wie Paul Durand-Ruel, Ambroise Vollard, Berthe Weill und Daniel-Henry Kahnweiler hervorgebracht, über die man viel weiß. Dagegen ist über selbst recht namhafte andere Galeristen mitunter nicht viel in Erfahrung zu bringen. Weil Kunst und Kommerz nicht immer eine glückliche Allianz eingegangen sind und Geschäftsbücher sowie Korrespondenzen von Kunsthandlungen, aber auch Ausstellungs- und Auktionskataloge nur lückenhaft überliefert sind, hat sich die Forschung mit dem Thema Kunstmarkt lange schwergetan.

Zahlreiche Einzelstudien der letzten Jahre haben den Rückstand verringert. Denn um ein erstes Profil erstellen zu können, hilft bei einer unzureichenden Quellenlage oftmals die Auswertung der Presse mit ihren Ankündigungen und Rezensionen – von der Fachzeitschrift bis zur Tageszeitung. Das demonstriert die Fallstudie „The Elusive Mr. Richard Owen: A Dealer’s Rise and Fall in the Art Market in the United States“ der Kunsthistorikerin Danielle Hampton Cullen, die von der Open-Access-Zeitschrift „Nine­teenth-Century Art Worldwide“ veröffentlicht wurde.

Kunst für amerikanische Museen

Richard Owen (1873–1946), der Brite gewesen sein soll, war zwar einige Jahre als Händler in Paris tätig und inserierte mit der Rive-gauche-Adresse 15, quai Voltaire, gegenüber dem Louvre. Doch nicht einmal seine genauen Lebensdaten scheinen bekannt zu sein, geschweige denn Kenntnisse über seinen Werdegang. Dabei hat Owen Hunderte von Gemälden und Zeichnungen französischer Künstler des 18. und 19. Jahrhunderts an amerikanische Museen vermittelt. Auf den „schwer Fassbaren“ stieß die Autorin, damals noch am Nelson-Atkins Museum of Art tätig, bei der Aufarbeitung der hauseigenen Sammlung. Danielle Hampton Cullen fand über Provenienzrecherchen schnell heraus, dass Owen nicht nur für ihr Museum in Kansas City, Missouri, sondern auch für das Cleveland Museum of Art, das New Yorker Metro­politan Museum of Art oder die Washingtoner National Gallery of Art tätig und darüber hinaus einigen Sammlern als Berater oder Beschaffer verbunden war. Über diese sind von Owen vermittelte Werke ihrerseits in Museen gelangt.

Ob der junge, offenbar als Marchand-Amateur tätige Owen erst in London oder gleich in Paris debütierte und wann das war, ist nicht klar. Er wurde sowohl als Käufer als auch als Verkäufer 1911 aktenkundig, als Partner der Londoner Kunsthandlung Colnaghi, die Pariser Wurzeln hat. Nachweisbar ist später auch eine Tätigkeit für die Pariser Galerie Trotti & Cie, die sich an der Place Vendôme befand. Demgegenüber scheint festzustehen, dass Owen sich spätestens bis etwa 1920 einen Namen als Kenner gemacht und 1925 das Ladenlokal am Quai Voltaire gefunden hat, um dort eine eigene Galerie zu eröffnen.

Owen trat bei zahlreichen Pariser Ausstellungen als Leihgeber und bei Auktionen am Hôtel Drouot oder bei der Galerie Georges Petit als Käufer auf. Sein Interesse galt vor allem der Rokokokunst von François Boucher, Jean-Honoré Fragonard oder Antoine Watteau. Selbst für Zeichnungen hatte er dabei stattliche Beträge aufzubringen; beim Weiterverkauf in die USA holte er aber ein Vielfaches der Investitionen wieder herein – die Autorin schreibt von „incredible sums“. Um 1930 baute er den Kontakt zu amerikanischen Galeristen und deren Kundschaft aus; frühe Verbindungen – die zu den Duveen Brothers – gehen auf das Jahr 1923 zurück. In New York zeigte Owen französische Kunst in Ermangelung eigener Räumlichkeiten im Hotel Waldorf-Astoria oder in der Galerie der Duveens. Spätestens 1935 hält er sich auch einmal in Deutschland auf. In München begleitete er zehn Tage den Sammler Samuel H. Kress in Museen oder bei Versteigerungen und leistete ihm Gesellschaft.

Seine Karriere erfuhr einen Knick, als ihm vorgeworfen wurde, Fälschungen verkauft zu haben. Die Nachricht zog schnell Kreise, zumal es auch um Schadenersatz ging, und erreichte erst die Duveens, die einen Imageschaden fürchteten, und dann Museen, die ihre bei ihm erstandenen Werke unverzüglich einer näheren Untersuchung unterziehen ließen. Allein am Nelson-Atkins Museum of Art wurden daraufhin sechs Werke (von 28) ausgeschieden, darunter ein Honoré Daumier zugeschriebenes Gemälde und eine ihm zugeschriebene Zeichnung.

Obwohl fast sämtliche Partner ihre Verbindungen zu ihm lösten und Owen seine Pariser Galerie aufgrund des Skandals schließen musste, setzte er seine Aktivitäten in New York, Hollywood und Los Angeles bis zu seinem Tod 1946 fort. Der Kunstvermittler Martin Birnbaum hatte ein vergleichbares Profil. In seinen 1960 erschienenen Memoiren „The Last Romantic – The Story of More Than a Half Century in the World of Art“ stellte er Owen als notorisch, wenn nicht wissentlich mit Fälschungen Handelnden dar. Er nahm es dabei nicht so genau mit Namen: Die Affäre der mutmaßlichen Fälschungen verband er mit einem gewissen Oscar Strauss, nicht mit dem US-Botschafter in Paris und Sammler Jesse Isidor Straus, wie Danielle Hampton Cullen hätte korrigieren müssen. Owens kategorisches Abstreiten jeglicher Schuld, wie Birnbaum es ­darstellte, bewertete sie jedenfalls wohlwollend.

Sie verlieh ihrer Studie ein mildes Ende, weil die Mehrheit der nachweislich von ihm vermittelten Arbeiten vom Blick eines Kenners zeugen und über alle Zweifel erhaben sind. Dazu gehört ein Akt von Pierre Paul Prud’hon, den Birnbaum für die Sammlung der Rhode Island School of Design erwarb. Dass er ihn von Owen akquirierte, der das Werk 1922 zu einer Prud’hon-Ausstellung ins Pariser Petit Palais entliehen hatte, erwähnte Birnbaum in seinen Erinnerungen nicht.