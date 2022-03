Kunstmesse Art Dubai : Von den Rändern ins Zentrum

Nach drei Jahren pandemiebedingter Pause ist die Art Dubai wieder da. Streng genommen war sie es schon 2021, als sie in einem „Financial District“ ein paar gut durchlüftete Zelte bespielte. Aber an diese Episode scheint sich niemand gern zu erinnern, da die Kunstmesse in der glanzvollen Anlage des Resorts Madinat Jumeirah an ihren alten Veranstaltungsort zurückgekehrt ist. Hier spielt Putins Angriffskrieg auf die Ukraine fast keine Rolle. An den Sanktionen gegen russische Oligarchen und Finanzinstitute beteiligen sich die Vereinigten Arabischen Emirate nicht. Wie die „New York Times“ berichtet, sollen russische Milliardäre wie Andrei Skoch nun Dubai als sicheren Hafen ansteuern und mit ihren Yachten schon vor Anker liegen.

Auf der Messe sichtbar wurden sie nicht, auch Galerien aus Russland oder der Ukraine sind nicht vertreten. Dafür setzte die georgische Galerie Art Beat aus Tiflis bei der Preview ein Zeichen der Solidarität mit dem angegriffenen Land: Sie bedeckte mit der ukrainischen Flagge den Tisch in ihrer Box, und die Mitinhaberin Natia Bukia trug Blau-Gelb. Die Art Dubai selbst hat „The Art Newspaper“ gegenüber angekündigt, ein Viertel der Einnahmen aus Ticketverkäufen an ukrainische Flüchtlinge zu spenden. Breiter gestreut wurde diese Information nicht.

Das dominantere Thema der Messe ist angesichts der Wiedersehensfreude nach den Isolationserfahrungen der vergangenen Jahre die lebhaft diskutierte Frage, wie unser künftiges Verhältnis zur digitalen (Kunst-)Welt aussehen könnte.Eine ganze Sektion ist Non-Fungible Token (NFT) gewidmet, jenen Zertifikaten für digitale oder physische Kunstwerke in Blockchains, die seit einer Weile für Aufsehen sorgen, weil sie für enorm viel Geld gehandelt werden, aber nur virtuell existieren. Dass dies von vielen als Widerspruch wahrgenommen wird, war auch auf der Messe zu spüren an den Ständen, die ganz in Schwarz gehüllt sind – was die Sektion mit siebzehn Teilnehmern wie eine Material gewordene Version des Darknets wirken lässt. „Was genau machen Sie eigentlich?“ ist eine häufig zu hörende Frage, derer sich niemand schämen muss. Das die Messe begleitende „Global Art Forum“ bemüht sich mit einer Reihe von Diskussionen auch um Themen wie Regulierung und Besteuerung des neuen Marktes. Vor allem aber wolle es, sagt der für das Programm zuständige Shumon Basar, Begriffe wie NFT, Web3 und Kryptosphäre entmystifizieren. Die meisten Menschen steckten allerdings ohnehin schon viel tiefer in der digitalen Sphäre, als sie dächten. „Wir sind längst alle Cyborgs“, sagt Basar.