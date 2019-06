Christie’s in London : Ägypten will Auktion von antiker Pharaostatue stoppen

Bei Christie’s in London soll eine Tutanchamun-Statue versteigert werden. Ägypten will das verhindern. Der Wert des Kunstwerks ist hoch.

Ägypten will die in London geplante Auktion einer Pharaostatue in Millionenwert wegen ungeklärter Fragen über dessen Herkunft stoppen. Kairo habe sich mit dem Gesuch an das Auktionshaus Christie's und die UN-Kulturorganisation Unesco gewandt, teilte das ägyptische Ministerium für Antiquitäten mit. Vertreter der ägyptischen Botschaft in London hätten die Herausgabe der Statue gefordert sowie Beweisdokumente zu dessen Herkunft.

Die mehr als 3000 Jahre alte Statue aus Quarzit-Stein erinnert an den Pharao Tutanchamun und soll am 4. Juli bei Christie's unter den Hammer kommen. Das Auktionshaus preist die etwa dreißig Zentimeter große Büste als „außergewöhnliche Darstellung“ des Kindskönigs an, der im Alter von neun Jahren Pharao wurde und bis zum Jahr 1323 vor Christus regierte. Christie's schätzt, dass die Statue für umgerechnet mehr als 4,5 Millionen Euro den Besitzer wechseln könnte.

Ägypten kämpft laufend um die Rückgabe gestohlener Artefakte und hatte schon mehrere Auktionen gestoppt. Im Januar hatte das Land die Rückgabe einer antiken Steintafel erreicht, die aus einem Museum im Ort Luxor gestohlen worden war und ebenfalls in London versteigert werden sollte.

Laut Christie's gehörte die Pharaostatue unter anderem dem Münchner Kunsthändler Heinz Herzer sowie Prinz Wilhelm von Thurn und Taxis, zu dessen Sammlung sie seit den 1960er Jahren gezählt haben soll.