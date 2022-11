Kunstmesse Art Cologne : Alles so schön bunt hier

„Alle sind vorsichtig – alle“, betont ein Galerist aus dem Rheinland kategorisch. Bei der Art Cologne des Vorjahres seien viele Kolleginnen und Kollegen, ökonomisch gesehen, schon zufrieden gewesen, wenn sie „mit einem blauen Auge davongekommen“ seien. Diesmal gehe die Vorsicht auch bei einheimischen Galerien teilweise so weit, dass sie gar nicht erst teilnehmen an der 55. Ausgabe der Messe. Diese ist ausgesprochen luftig aufgeplant, bietet viel Fläche für angeblich große Skulpturen, präsentiert sich gediegen mit heller Auslegware und einem farbenfrohen, ja kunterbunten Angebot, als hätten sich zahlreiche Aussteller darauf verständigt, das Publikum mit eher einladender als sperriger, auch mal unbequemer Kunst zu adressieren. Erzeugt wird damit weniger so etwas wie Markthitze als vielmehr ein gewisses Feel-good-Flair. Aber in dem Prinzip „auf Nummer sicher“ in den Kojen bekundet sich wohl, wie die Anbieter die Sammlerlust auf Experimente gerade einschätzen.

Aber auch mit farbstarken Setzungen lässt sich eine „Statement Booth“ einrichten, so nennt Philipp Zollinger (Zürich) seinen Gemeinschaftsstand mit Öktem Aykut (Istanbul), an dem stattliche Abstraktionen von Renée Levi für bis zu 34.000 Euro zu erwerben sind. Buntheit kann hintergründig und zugleich in provokativer Schönheit aufbereitet sein wie in den Bildern von Johanna Kandl bei Christine König aus Wien: Zwei Werke huldigen hier dem Mohn, werde Mohnöl doch in der Malerei helleren Farben beigemischt – ein Thema, in das sich die Wiener Künstlerin seit Langem vertieft (je 16.500 Euro). Regelrecht schmerzhaft kombiniert Alex Wissel indessen die Farben Magenta, Signalgelb, Schwarz und Weiß in sarkastischen Bildern, in denen der Düsseldorfer Künstler dem Diskursthema Identität auf den Zahn fühlt, in diesem Fall der deutschen Identität (8000 Euro bei Nagel Draxler, Berlin und Köln).

Da bildet ein winzig zu nennendes Format mit „Frau vor Hutladen“ einen denkbaren Kontrast, in dem August Macke 1913 sein gleichnamiges Bild aus dem Münchner Lenbachhaus skizzierte – es kostet 180.000 Euro bei Thole Rotermund (Hamburg), der sicherlich für die meisten Galeristen der klassischen Moderne spricht, wenn er feststellt, dass künstlerisches Mittelmaß weniger gefragt sei, kanonische Qualität hingegen sehr wohl. Dies gilt besonders für ein Segment, das auf der Messe diesmal etwas ausgedünnt erscheint. Aber es gibt Entdeckungen: Eric Mouchet (Paris) widmet seinen Stand (gemeinsam mit Thomas Derda, Berlin) dem Hessen Robert Michel (1897 bis 1983), der in der Weimarer Republik an der Entwicklung des „Neuen Frankfurt“ mit dem Design von Ladenlokalen und Leuchtreklamen mitwirkte. Später hat ihn die Frankfurter Galerie Dorothea Loehr vertreten. Als Versuchspilot im Ersten Weltkrieg bei Gotha abgestürzt, hatte der Architekt Aufnahme in der Großherzoglichen Sächsischen Kunsthochschule Weimar gefunden, die damals als Lazarett diente – und kam so zur Kunst. Was Michel in den Fünfzigerjahren in konstruktiver wie auch surrealer Manier an Räumen projektiert, ist sehenswert und hätte eine Museumsausstellung verdient (Werke auf Papier bis 85.000 Euro, ein „Schiff“ von 1919 kostet 800.000 Euro).

Florian Sundheimer (München) bietet ein Schlüsselwerk von Nancy Spero, die dreiteilige Collage „Marduk“ von 1986, für 180.000 Euro an. Sie stammt aus der „Women Torture Series“ über Gewalt und Folter in China, El Salvador, der Türkei oder der UdSSR; die Arbeit hing in diversen Retrospektiven der amerikanischen Künstlerin. Les Douches la Galerie aus Paris, erstmals in Köln dabei, zeigt Vintage-Prints und spätere eigenhändige Abzüge des amerikanischen Fotografen Ray K. Metzker – Street Photography in gestochenen, stilisierten Schwarz-Weiß-Kontrasten (7000 bis 25.000 Euro).

Bewundern darf man den Willen zur Selbstbehauptung, über den eine Mitarbeiterin der Galerie Voloshyn aus Kiew berichtet. Der laufende Betrieb daheim gehe an wechselnden Standorten weiter, die nächste Ausstellung in der ukrainischen Hauptstadt werde im Dezember eröffnet, trotz Begleiterscheinungen im Angriffskrieg durch Russland wie Stromausfall. Auf der Art Cologne zeigt die Galerie Aquarelle der 1981 in Kiew geborenen, an den Akademien in Stuttgart und Offenbach ausgebildeten Maria Sulymenko – literarisch inspirierte Szenen einsamer Figuren in leeren Räumen, die als absurd anmutende Aquarien des Alltags erscheinen (Preise 1600 bis 8700 Euro).

Am Stand der Galerie Temnikova & Kasela aus Tallinn läuft ein Video mit Ordnungskräften in merkwürdigen Uniformen, die die estnische Künstlerin Flo Kasearu jüngst zehn Tage lang anlässlich der Ruhrfestspiele in Recklinghausen auf Streife geschickt hat: „Disorder Control“. Zwei von ihnen pa­trouillieren nun, kleine Irritation am Rande, auch auf der Messe, ihre Riesenhüte sind als Wandobjekte für je 1500 Euro zu haben, das Video der Performance im Ruhrpott für 6000 Euro. Safety first also auch hier. Das Rad des Kunstmarkts dreht sich weiter: René Wirths malt dieses Fahrrad-Rad in Anspielung auf Marcel Duchamp und mit stilistischen sehr deutlichen Anleihen an den Maler Konrad Klapheck, zu sehen bei der Galerie Haas (Zürich), wo es mit 42.000 Euro zu Buche schlägt. Einem ersten Stimmungsbild zufolge sind die Aussteller tatsächlich vorsichtig – aber auch vorsichtig optimistisch.