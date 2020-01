Zum Tod von John Baldessari : Der Meister der Fehlstelle

Es bleibt ein Paradox – gerade weil bei seinen Arbeiten fast immer etwas fehlte, beanspruchten die Werke des nun verstorbenen Weltkünstlers John Baldessari die Aufmerksamkeit besonders stark. Wäre es nicht zeitlich ein Anachronismus in Bezug auf den 1931 in Kalifornien Geborenen, könnten die betont plan gemalten amorphen Flecken – oft fehlen Gesichter oder ganze Figuren, die innerhalb ihrer Konturen farbig gefüllt waren – in den Zwanzigern auch von Miró oder Arp auf Baldessaris häufig im Offset-Raster reproduzierte Collagen vorhandener Bilder gemalt worden sein. Wie der Verpackungskünstler Christo machte Baldessari mit diesen „schwarzen Löchern“ erst recht neugierig auf das, was da verdeckt wurde. Begleitet werden diese oft pop-artig von comicartig plakativen Satzfetzen.

Collagen als Bildhomöopathie

Was aber geht bei Baldessari über gut abgehangene Pop-Art hinaus? Vor allem, dass er mit seinen Foto- und Videoarbeiten, Collagen und Foto-Bild-Montagen in einer Art surrealer Konzeptkunst konstant das alte Medium der Malerei hinterfragt, indem er das „Gemachte“ an ihr betont, etwa im Aufbrechen der konstruierten Räumlichkeiten. Gesellschaftskritik schloss für ihn spätestens seit den Siebzigern notwendig einen veränderten Umgang mit medialen Bildern ein.

Mit diesem frisch frechen Zugang und seiner Kritik an Kunstwelt und modernem Kunstbetrieb hat er am California Institute of the Arts in Los Angeles viele „Schüler“ wie Cindy Sherman oder Richard Prince geprägt. Die Montage wurde ihm, der die Fehlstelle und das Unausgesprochene thematisierte, dabei zum geeignetsten Medium und Ausdrucksmittel, fällt doch beim Ausschneiden und Montieren der Bilder notwendigerweise immer etwas weg, was bildhomöopathisch gewaltige Nebenwirkungen zeitigen kann.

Obwohl seine Kunst oft futuristisch wirkte, als hätten sich gestaltlose Aliens auf den Bildern niedergelassen, vergaß er nie den Blick in die Vergangenheit der Malerei. Zum zweihundertsten Gründungsjubiläum des Frankfurter Städel-Museums hatte der Künstler im Jahr 2015 insgesamt sechzehn großformatige Bild-Text-Collagen geschaffen, die sich explizit auf Gemälde aus siebenhundert Jahren Kunstgeschichte in der Sammlung bezogen. Bei diesen Bronzino-, Baburen- oder Cranach-Collagen stand jeweils in der alten Form des zweiteiligen Bilddiptychons ein Text auf der einen Seite, der mit einer scheinbaren Beschreibung des zu Sehenden an eine Regieanweisung aus Hollywood-Drehbüchern erinnerte. Protestantisch nüchtern kontrastierte das Schwarzweiß der Schrift das Bunt der Bilder.

Das mittelalterliche Frankfurter „Paradiesgärtlein“ des oberrheinischen Meisters funktionierte dabei als eines dieser surrealen Diptychen besonders gut: Der Text beginnt damit, dass ein Koffer voll Geld aus dem Fenster fliegt, direkt vor das Ehepaar „Marge“ und „Bill“ in einer Picknicksituation – und nichts anderes als ein sakralisiertes Picknick ist ja das Paradiesgärtlein mit seinen im ewigen Eden sich verlustierenden Maria mit Kind und Heiligen. Der Leser taucht ein in die Pläne der beiden, ein Landschaftsbild zu erwerben, dessen astronomisch hohen Preis aber Marge in wörtlicher Rede und typisch amerikanischer Pop-Art-Manier mit großem Ausrufezeichen beklagt, um gleichzeitig zu befinden, dass man in der heutigen Kunstwelt doch schnell agieren müsse. Bill schließlich nimmt den Faden auf, will das Geld aus dem zugeflogenen Koffer nutzen, das Bild in einer Galerie zu kaufen.

Was im Nacherzählen so flach wie Baldessaris Bildflicken klingt, eröffnet im permanenten Abgleich mit dem aus dem alten Tafelbild vergrößerten Detail des marmornen Picknicktisches überraschende neue Denkebenen: Auch das kleinformatige „Paradiesgärtlein“ mit seiner lieblich eingehegten Landschaft war um 1410 eine sicher nicht günstige Auftragsarbeit für privat, und vermutlich trug die Frau des Hauses einen der Vornamen der darauf dargestellten weiblichen Heiligen. Der Neuweltler Baldessari stellt unsere eingeschleiften Sichtweisen auf ein sechshundert Jahre altes, vermeintlich religiöses Bild schlicht auf den Kopf.

Auch aufgrund dieser Eingänglichkeit gab es eine Zeitlang in der digitalen Umbruchsphase der Neunziger nahezu keine Gruppenschau zu Medienfragen in der Kunst, in der nicht mindestens ein Baldessari zu sehen gewesen wäre. Seine Ausstellungsbiographie verzeichnet weit über tausend Beteiligungen an Gruppenausstellungen, so dass zeitweise die Gefahr der Übersättigung und der bloßen Illustration von Thesen à la „Medienkritik auf den ersten Blick, Baldessari to go!“, drohte. Einigermaßen ausgeglichen wurde dies durch die mehr als zweihundert Einzelschauen und zuletzt auch Retrospektiven, die Museen ihm widmeten.

Mit Preisen überschüttet

Naturgemäß ist ein Künstler mit mehr als sechzig Jahren Œuvre mit Preisen überhäuft worden. Während heutige Präsidenten der Vereinigten Staaten mit der Annihilierung von Kultur drohen, war Baldessari für Barack Obama derart bedeutend, dass er ihn 2015 mit der National Medal of Arts ehrte, der höchsten Würdigung der amerikanischen Regierung für Künstler des Landes. Drei Jahre zuvor hatte Baldessari den Kaiserring der Stadt Goslar als einer der weltweit wichtigsten Preise für moderne Kunst erhalten. Fast unnötig zu erwähnen, dass Baldessari mehrfach an der Biennale in Venedig teilnahm, wo er 2009 für sein Lebenswerk den Goldenen Löwen der 53. Biennale erhielt.

Nun hinterlässt John Baldessari, im Alter von achtundachtzig Jahren in Kalifornien gestorben, eine letzte klaffende Lücke – vielleicht die adäquate Metapher für jemanden, der die Fehlstelle zum Kern seiner Arbeit erkoren hat.