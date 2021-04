Zukunft des Bauens : Bauherren, denkt ökologisch!

Ist doch so? Am schönsten lässt sich das Klima in der verschwenderischen Größe von Gründerzeitwohnungen retten. Dorthin zurück führt der zukunftshoffende Weg des Architekten Hans Kollhoff für eine klimagerechte Architektur. Genauer gesagt – in die heute nachgeahmte Gründerzeit. Anlass für Kollhoffs Auseinandersetzung mit einer umweltgerechten Architektur ist das „Neue Europäische Bauhaus“, ausgerufen von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die damit Umsetzungsperspektiven für die klimapolitischen Ziele des Green Deal der EU eröffnen möchte. Ob der Titel klug gewählt ist und ob diese Initiative überhaupt gebraucht wird – dazu später.

Der Traum vom ewigen Wachstum ist geplatzt. Die Wegwerfmentalität, als Wohlstandsindikator über viele Jahre akzeptiert, ist an ihr Ende gekommen. Architektur muss angemessene Antworten auf die mit großer Wucht spürbar werdenden Grenzen für die Belastbarkeit unseres Planeten finden. Dazu gehört zweifellos die Langlebigkeit von Gebäuden, wie sie Hans Kollhoff fordert. Was sollte nachhaltiger sein als ein Gebäude, das sich dank seiner architektonischen und funktionalen Qualität über viele Jahrzehnte in der Nutzung bewährt?