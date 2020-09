Kunst nach Corona : Vor dem großen Beben

Es beginnt die erste Kultursaison der Corona-Pandemie. Also die erste, die mit den Einschränkungen zum Schutz des Publikums rechnen konnte. Dass die größte Mehrheit aller Schauspieler, Musiker, Schriftsteller, Künstler bis auf weiteres auf dem Trockenen sitzt, ist bekannt. Was aber ist mit der Kunst selbst? Wie beständig sind die Formate, in denen sie sich ereignet? Und wenn diese Formate sich verändern oder auf lange Zeit beschränkt sind, weil die Besucher wegbleiben oder das Geld – wird die Kunst dann noch die gleiche sein?

Nächste Woche hätte in Basel die Art Basel eröffnet, die weltweit wichtigste Kunstmesse. Ihre Vorbesichtigungen waren immer frenetische Zusammentreffen aller Enden der Kunstwelt, von unterbezahlten Galerieassistentinnen bis zu den Superreichen der Erde. Weil mit deren hinreichendem Erscheinen auch zum Ausweichtermin nicht zu rechnen war, bleiben in diesem Jahr alle zu Hause. Auch die kleinere Messe Liste hat sich jüngst in sogenannte Viewing Rooms verlegt, virtuelle Simulationen des Originals, die vor allem dem Zweck dienen, dass man das Original nicht vergisst.

Vorvergangenen Sonntag hätte die nachgeholte Architektur-Biennale in Venedig eröffnet. Sie ist auf 2021 verlegt und schiebt damit die nächste Kunstbiennale auf den Documenta-Sommer 2022. Letzte Woche hat in Marseille die europäische Wanderbiennale Manifesta eröffnet, die alle zwei Jahre die Fackel der europäischen Kunstöffentlichkeit in eine andere Stadt bringt, vor zwei Jahren nach Palermo, 2022 nach Priština. Kurz vor der Eröffnung erfüllte sich die größte Sorge der Veranstalter: Marseille wurde Corona-Hotspot, das Auswärtige Amt warnt vor der Reise. Die Pressekonferenz bestand aus aufgezeichneten Videoansprachen. Immerhin wurden am ersten Wochenende tausend echte Besucher gezählt.

Was bisher (nicht) geschah

Alles an solchen Großausstellungen, die ab den neunziger Jahren ihr Netz über die ganze Welt gespannt haben, ist auf die Anteilnahme eines internationalen Publikums gebaut, auf Funkenschläge zwischen globaler Bedeutung und lokaler Besonderheit. Jetzt muss die Region Sud die Sache weitgehend unter sich ausmachen, die VIP-Pakete für die gesamte Ausstellungsdauer werden schon für vierzig Euro verramscht.

Auch Berlin will in dieser Woche „Berlin Art Week“ feiern. Im Rahmen des vom Mai nachgeholten Gallery Weekends eröffnen rund vierzig Berliner Galerien ihre Ausstellungen des Jahres. Damit lockten sie früher Sammler aus China und Amerika an. Wer diesmal kommt, ist ungewiss, zumal die festlichen Essen und Partys ausfallen müssen. Zum ersten Mal hilft Geld vom Land dabei, die Marke am Leben zu halten.

Und die Berlin Biennale, die letzten Samstag eröffnet wurde? Ist offenbar schon vorbei, jedenfalls, wenn man nach dem Titel eines ihrer Kapitel geht: „Epilog“. In einem kleinen Raum in Berlin-Wedding hatten die Kuratoren über die letzten zwölf Monate die Nachbarschaft zu Ausstellungen und Workshops eingeladen, die jetzt dort dokumentiert sind, parallel zu den klassischeren Ausstellungen in den Kunst-Werken und im Gropius Bau. Dort finden sich statt bekannter Namen viele Werke vor allem lateinamerikanischer Künstler, die Kapitalismus und Christentum von ihren schlimmsten Wirkungen her in den Blick nehmen. Die Eröffnungsreden fielen aus, die ersten Zeitfenster sind ausgebucht, weshalb viele Kunstmenschen gar nicht angereist sind.

Vor vierzehn Jahren, vor der Finanzkrise, als Kunst noch fröhlich und unschuldig vor sich hin phantasierte, beeinflusste die Berlin Biennale das Bild der Stadt in der Welt. Im WM-Sommer 2006 sandte ihre vierte Ausgabe Fotos geheimnisvoller Malereien und Skulpturen in sanierungsbedürftigen Wohnungen und Ballsälen nach draußen und läutete den Ausverkauf des Berlin-Mythos ein. Jetzt hat die Biennale sich schon vor Corona vom Konzept der aufsehenerregenden Großausstellung verabschiedet – wie auch die Manifesta, deren über mehrere Städte verzweigtes Programm aus Ausstellungen, lokalen Workshops und Urbanismusstudien vor jedem Versuch, sie auf den Begriff zu bringen, zerfällt. Wer sich ein Bild solcher Ausstellungen machen möchte, müsste eigentlich alle ihre Besucher auf jedem Schritt begleiten.