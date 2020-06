Musée de Picardie in Amiens : Provinzposse oder Kalkül?

In Macrons Geburtsort glaubt niemand an ein Wunder: Das Musée de Picardie in Amiens präsentiert sich neu – und trotzdem staubig.

Amiens, die Metropole der alten nordfranzösischen Provinz Picardie, feiert 2020 den achthundertsten Jahrestag der Grundsteinlegung seiner gotischen Kathedrale. Vor allem im Sommer - und sei es auf dem Weg zur Küste - zieht das imposante Bauwerk viele Besucher in die Universitätsstadt. Mit seiner Maison de Jules

Verne lockt sie zudem die Leser phantastischer Literatur. Jetzt können auch an Malerei Interessierte Amiens wieder auf ihre Reisepläne setzen. Nach mehrjähriger Schließung hat das Musée de Picardie nun wiedereröffnet. Es ist 1867 von Kaiser Napoléon III eingeweiht worden, kam aber in städtische Trägerschaft und gilt seit langem als eines der bedeutenden Kunstmuseen des Landes.

Bis zur Mitte des neunzehnten Jahrhunderts wurden die ersten französischen Museen im um 1800 verstaatlichten Palais des Adels und des Klerus untergebracht. Dagegen konnte das Musée de Picardie ein erstmals als Museum konzipiertes, 1855 bis 1865 errichtetes Gebäude mit repräsentativer Front beziehen. Es hat eine bewegte Geschichte und trug entsprechende Spuren davon: die Behebung von Kriegsschäden 1870/71 und 1914/1918, die Evakuierung der Sammlung von 1939 bis 1945, aber auch zwei Erweiterungen vor 1930. Deshalb hatten schon in den achtziger Jahren überfällige Sanierungsmaßnahmen stattgefunden. In neuester Zeit wurden der Ehrenhof vor dem Museum neu gestaltet, die Fassaden gereinigt, die Dächer gedichtet, der immer noch zu klein dimensionierte Bau erweitert und ein neuer Eingangsbereich geschaffen. Den Besucher erwarten nun auf drei Ebenen viele Werke einer reichhaltigen ständigen Sammlung.

Viele Werke frisch restauriert

In den Backsteingewölben des Kellergeschosses werden Relikte der Vor- und Frühzeit sowie der Antike gezeigt. Hier wird an die frühen Bewohner der Stadt erinnert, Gallier und Römer, als Amiens noch Samarobriva hieß, also Brücke an der Somme. Dieser Fluss führt, vorbei an Abbeville, bis zur Baie de Somme - der Bucht bei Saint-Valery und Le Crotoy - und stellt die Ader einer Kulturlandschaft dar, die im Mittelalter und in der frühen Neuzeit ihre Hochblüte hatte.

Zum Parcours des Museumsbesuchs steuert die Region prächtige ornamentierte Kapitelle und Skulpturen aus ehemaligen Abtei- und Pfarrkirchen bei. Von der hiesigen Kathedrale, die während der beiden Weltkriege, aber auch schon in der Revolution 1789 gelitten hatte, stammt Bauplastik - von der Königsgalerie ihrer Westfassade und aus den Archivolten ihres Hauptportals. Das sind Stücke, die der Architekt und Denkmalpfleger Eugène Viollet-le-Duc im neunzehnten Jahrhundert sicherstellen und am Kathedralbau durch Repliken ersetzen ließ.

Der Blick auf die Produktion der Region bleibt auch in den folgenden Sälen bestehen, doch weitet er sich gesamtfranzösisch, ja europäisch. Das wird vor allem in den Gemäldegalerien deutlich, die mit spätmittelalterlicher Malerei einsetzen. Hier sind Stifterbilder des sechzehnten Jahrhunderts aus der Kathedrale zu sehen, sogenannte „Puys“ (den „Mays“ der Pariser Notre-Dame vergleichbar), teils noch mit originalen, geschnitzten Eichenholzrahmen, aber auch Werke niederländischer, flämischer, italienischer und französischer Maler, wie man sie aus den großen europäischen Kunstmuseen kennt. Vieles davon wurde frisch restauriert.

Kein unproblematisches Umfeld

Die überaus sehenswerte Kollektion geht auf Aktivitäten einer lokalen gelehrten Gesellschaft und Bürgersinn zurück. Dazu gehören bravouröse Einzelstücke, wie ein von Frans Hals scheinbar mühelos hingeworfenes Porträt eines Pastors, ein caravaggeskes Selbstbildnis von Simon Vouet oder Knabenporträts von Louis Tocqué und Louis-Roland Trinquesse. Schlicht hinreißend ist ein „Moses mit den Gesetzestafeln“ von Philippe de Champaigne. Ein ganz besonderes Ensemble stellen neun exotische Jagdszenen dar, die für die Privatgemächer von Louis XV. in Versailles entstanden waren. Hier zeigen sechs Maler, darunter François Boucher, wie sie sich das Fangen und Erlegen eines Krokodils, eines Leoparden oder eines Straußen vorstellen. Gut vertreten sind auch Jean-Honoré Fragonard, Hubert Robert und andere berühmte Namen. Dagegen harrt die virtuos in weißen Marmor gemeißelte Büste eines Unbekannten mit Allongeperücke noch der Zuschreibung.