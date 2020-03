Italienische Museen im Netz : Widmen wir uns der Schönheit

Von der Pinakothek Brera in Mailand bis zum Madre in Napoli: Wer nach Kunsterlebnissen im Netz sucht, für den haben Italiens Museen jede Menge virtuelle Überraschungen parat.

So nahe kommt man als durchgeschleuster Besucher diesen Herrlichkeiten nie: Blick in die Sixtinische Kapelle beim virtuellen Rundgang durch die Vatikanischen Museen. Bild: Musei Vaticani/Screenshot F.A.Z.

Die Museen in Italien haben auf die Corona-Krise reagiert. Um trotz Schließungen den Zugang zur Kultur offen zu halten, geht man neue Wege. Die Pinakothek Brera in Mailand hat den Anfang gemacht. Und die Worte, mit der James Bradburne, der Direktor, seine „Appunti per una resistenza culturale“, seine „Aufzeichnungen für kulturellen Widerstand“ vorgestellt hat, sind mittlerweile in ganz Italien Programm.

„Dieses Museum ist das Herz der Stadt. Wir sind hier, um zu zeigen, es schlägt, und um Panik, Traurigkeit und Sorgen zu bekämpfen. Wir leisten Widerstand“, sagt er in einem Video auf der Facebook-Seite Pinacoteca di Brera. Seitdem gibt es dort fast täglich ein neues Video, das die Schätze des Palazzo di Brera, der neben der Gemäldegalerie auch die Nationalbibliothek Braidense beherbergt, als Protagonisten auftreten lässt. Die Statisten sind Museumsmitarbeiter oder der Direktor selbst. Auf Italienisch oder Englisch lesen sie aus Werken der Bibliothek, geben Einführungen zu Gemälden wie „Der Kuss“ von Francesco Hayez und Einblicke in praktische Arbeiten. So ist gerade das „Porträt eines jungen Mannes“ von Giovanni Antonio Boltraffio aus einer Pariser Schau zurückgekehrt und muss auf Schäden untersucht werden. In einem anderen Film sitzt der Pianist Clive Britton am Flügel, hinter ihm ist Raffaels „Vermählung Mariä“ zu sehen. Er spielt Franz Liszts 1858 komponierte „Hochzeit der Jungfrau“, das von dem Bild inspiriert wurde.