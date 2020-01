Aktualisiert am





Simon Schwartz in Oberhausen : Das Augenspiel

Was zeichnet den graphischen Romancier aus? Mit jedem Einfall schlägt er eine neue Seite auf. Selbstporträt von Simon Schwartz Bild: Simon Schwartz

Das Titelbild von „drüben!“, dem 2009 publizierten ersten gezeichneten Roman von Simon Schwartz, sagt eigentlich schon alles über den Stoff des Buches, fast ebenso bündig wie der Titel mit der lakonischen Kleinschreibung und dem emphatischen Satzzeichen. Denn das Cover sagt fast alles allein mit dem Augenspiel, den Blicken der Figuren.

Patrick Bahners Feuilletonkorrespondent in Köln und zuständig für „Geisteswissenschaften“. F.A.Z.



Vater, Mutter, Kind: Eine Kleinfamilie vor der Berliner Mauer, und zwar im Westen, denn die Mauer ist bemalt, und der Wachturm erhebt sich hinter ihr. Der kleine Junge auf dem Arm der Mutter blickt (vom Betrachter aus gesehen) nach links, Richtung Westen. Seine Pupillen sind in die äußersten linken Augenwinkel gewandert. Umgekehrt bei den Eltern: Ihre Pupillen sitzen rechts außen. Sie blicken zurück, obwohl sie die Mauer, da sie die Köpfe nicht drehen, gar nicht sehen. Sie müssen gar nichts sehen: Wir sehen, dass sie sich beobachtet fühlen. Der Wachturm steht für das System der Kontrolle, dem sie sich durch Flucht entzogen haben.

Der Junge wird in West-Berlin und bald im vereinigten Deutschland aufwachsen. Die Eltern bleiben der Welt auf der anderen Seite verhaftet. Anders gesagt: Der Westen bleibt für sie ein Drüben. Aus ihrem Leben können und wollen sie sich nicht davonstehlen. Freiheit ist Kopfsache: Du musst nur die Blickrichtung ändern. Das sagt sich zu leicht. Gut, wenn man eine Familie ist, also mehr als einen Kopf hat. Und Zeit.

Ein alternativer Titelentwurf

In der Ausstellung mit Originalzeichnungen von Simon Schwartz in der Ludwiggalerie Schloss Oberhausen kann man einen Alternativentwurf des Titelbilds von „drüben!“ sehen. Der Junge steht hier schon auf eigenen Beinen, aber er geht an der Hand eines Elternteils die Mauer entlang, mutmaßlich ist es die Mutter. Der Erwachsene ist eine Gegeninstanz zum Wachturm: sehr stark und ungeheuer oben. Nur der Arm ragt aus dem Himmel hinab ins Bild, fast senkrecht reckt sich das Ärmchen des Kindes ihm entgegen. Der Blick des Jungen richtet sich auf die Mauer und geht über die Mauer.

Man kann sich erklären, warum Schwartz diese Variante verworfen hat. Er hat hier sozusagen die Situation dargestellt, in der er sein autobiographisches Buch geschaffen hat: Sein Interesse gilt der Welt der Eltern, die er nicht bewusst mit eigenen Augen gesehen hat und nur aus Erzählungen kennt. Die gedruckte Version objektiviert die Szene, indem sie die Informationen für den Leser in den Vordergrund rückt. Er begegnet den Handelnden (denn über weite Strecken erzählt das Buch vom Leben der Eltern vor der Geburt des Sohnes) und lernt sie als Handlungseinheit kennen. Die Auswandererfamilie ist ein aus der Druckgrafik seit dem neunzehnten Jahrhundert vertrautes, auf Anhieb erkennbares Sujet.

Das in Oberhausen ausgestellte Blatt fasziniert aber nicht nur durch die in der linken oberen Ecke eingeklebte winzige Bleistiftskizze mit einem alternativen, sozusagen seitenverkehrten Buchtitel: „rüber!“ Die Tuschezeichnung aus dem November 2008 bietet auch ein emblematisches Detail, mit dem Schwartz ein Grundmotiv seines erzählenden Zeichenstils illustriert. Den Pullover des Jungen schmückt ein kreisrunder Aufnäher, der den Kopf von Kermit dem Frosch zeigt.