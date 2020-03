Ausstellung in Boston : Ein farbiges Modell für weiße Götter

Transformation des Körpers eines schwarzen Modells: John Singer Sargents Gemälde „Chiron and Achilles“ Bild: Museum of Fine Arts, Boston

Im Frühjahr 2017 suchte Nathaniel Silver, Kurator des Isabella Stewart Gardner Museums in Boston, in den vielen Schubladen seines übervollen Museums eine Radierung von James Whistler und fand stattdessen eine Mappe mit zehn großformatigen akademischen Studien weiblicher und männlicher Körper von John Singer Sargent, einem der prominentest Porträtisten der merkantilen Hautevolee in London und Boston.

Ungewöhnlich war, dass die neun Kohlezeichnungen und ein Lichtdruck signiert waren und dass sie mehrheitlich einen Mann afrikanischer Herkunft darstellten. Schwarze Modelle waren in Sargents Milieu zwar nicht unbekannt, aber selten. Wirklich überraschend aber war ein merkwürdiges Element der Zartheit und Behutsamkeit, das nicht Intimität schuf, sondern dem Körper des schwarzen Mannes eine enorme Würde, ja fast heilige Menschlichkeit verlieh. Silver und sein Team machten sich auf die Suche nach dem Modell. Das Ergebnis ihrer Recherche ist eine Schau, deren ideologische Aggressivität in erschütterndem Kontrast zum erstklassig geschriebenen und immens berührenden Katalog steht. Die Diskrepanz zwischen Ausstellung und Katalog erhellt den Grenzverlauf im kulturellen Bürgerkrieg, in dem Amerika sich schon seit einigen Jahrzehnten befindet, und belegt, im Verein mit der im Herbst vorgestellten Neuausrichtung des Museums, dass dieser im Grunde bereits verloren ist. Verloren für Leute wie Sargent und Gardner, für Vernunft, Bildung und Toleranz.

Einen schwarzen Körper zum Apoll erhoben

Im Frühjahr 1916 kam Sargent nach Boston, um in der Public Library einen umfangreichen Bildzyklus zu installieren. Den Lift seines vornehmen Hotels bediente Thomas McKeller, ein schlanker sechsundzwanzigjähriger Schwarzamerikaner von athletischer Gestalt. Als die Installation des Wandschmucks in der Public Library Sargent den Auftrag einbrachte, auch die Rotunda und das majestätische Treppenhaus des neuen Museum of Fine Art zu schmücken, wurde McKeller, sein wichtigstes Modell. In drei großen Schüben arbeiteten sie neun Jahre lang zusammen bis zu Sargents Tod 1925. In Sargents kreativer Transformation wurde McKellers brauner Körper an architektonisch zentraler Stelle des Museums zu Achilles, Chiron, Ganymed, Eros, Atlas, Arion, Apollo, einigen Musen, einer ägyptischen Sphinx und einer weiblichen Chimäre, die wie zum Kuss blütenweiß auf ihn niederschwebt.

Sargent signierte zehn seiner Studien und gab sie um 1920 seiner langjährigen Mäzenin Isabella Gardner. Sie werden nun erstmals ausgestellt und belegen die kreative Symbiose eines genialen Modells, das sich auszulöschen und jede Pose stundenlang zu halten vermochte, und eines Malers, dem die natürliche Grazie seines realen Menschen künstlerische Höhenflüge ermöglichte. Die Kunsthistorikerin Nikki A. Greene stellt im Katalog Sargents Arbeit in eine Reihe subversiver Transformationen: Caravaggio machte Prostituierte zu Heiligen; Sargent, der im letzten Lebensjahrzehnt die Eitelkeit der reichen Gesellschaft satt hatte, erhob einen schwarzen Körper zum Apoll, zu dem kunstbeflissene Bostoner aufsahen, wenn sie in ihrem Kulturtempel die Treppe hinaufstiegen. So klug und subtil wie der Katalog könnte auch die Ausstellung sein. Doch sie wurde inszeniert als Affirmation schwarzer Identität. Im Vorfeld wurden junge Afroamerikaner gebeten, sich mit der Beziehung zwischen Sargent und McKeller zu beschäftigen. Eine Person, die an diesem Prozess beteiligt war, aber nicht genannt werden will, beschrieb die Atmosphäre als „schockierend aggressiv“. Lernangebote wurden als kulturimperialistisch abgelehnt.