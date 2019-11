Einbruch ins Grüne Gewölbe : Sachsens größte Eroberungen waren Kunstschätze

Der Glanz versöhnte mit der Geschichte: Was der Einbruch ins Grüne Gewölbe für die Dresdner Seele, die mit dem Ausradieren der eigenen Geschichte so schreckliche Erfahrungen gemacht hat, bedeutet.

Wer ins Historische Grüne Gewölbe will, der muss seit dessen Wiedereröffnung im Jahr 2006 durch eine Staubschleuse, die mittels Unterdruck das Einschleppen von Schmutz verhindert. Man glaubte sich als Besucher keine besser behütete Schatzkammer vorstellen zu können, und das macht den Schock über den akribisch ausgeführten, aber offenkundig recht simpel geplanten Einbruch vom gestrigen Montag besonders groß.

Andreas Platthaus Verantwortlicher Redakteur für Literatur und literarisches Leben. F.A.Z.

Nun ist vollständige Sicherheit an keinem Ort der Welt zu haben, auch und gerade nicht im Dresdner Residenzschloss, dem großartigsten Rekonstruktionsprojekt dieses Landes. Das Grüne Gewölbe wurde nach dem Wiederaufbau des Westflügels abermals genau dort untergebracht, wo es früher seinen Platz hatte: im Erdgeschoss – ein Geschenk für die gestrigen Einbrecher, die durch ein Fenster kamen und gingen. Aber hätte man der Sicherheit wegen die historische Überlieferung missachten sollen? Wer das Grüne Gewölbe noch in seinem Nachkriegs-Interimsquartier im nahen Albertinum besucht hat, der weiß, dass die Aura der Objekte von der ihres authentischen Raumes untrennbar ist.

Das nach mehr als dreißig Jahren Bauzeit nunmehr kurz vor der Vollendung stehende rekonstruierte Dresdner Residenzschloss ist aber eben deshalb so faszinierend, weil hier versucht wird, das sächsische Erbe nach der Kriegszerstörung von Dresden nicht nur architektonisch, sondern auch ideell wiederzuerlangen. Was in diesem Palastkomplex ausgestellt wird, ist das unschätzbare kunstgeschichtliche Erbe eines politisch meistens unglücklich agierenden Fürstenstaates. Gerade der sächsische Herrscher mit dem größten Hang zur Prunkentfaltung, August der Starke, vor fast dreihundert Jahren Gründer auch des Grünen Gewölbes als öffentliche Schatzkammer, hatte sich zeitlebens im Bemühen verkämpft, die polnische Königskrone für sein Haus zu gewinnen und sie dann zu bewahren. Was ihm militärisch aus eigener Kraft allein nicht glücken konnte. Deshalb legte er umso mehr Wert auf die Zurschaustellung einer Majestät, die ihn aus dem Kreis der sieben deutschen Kurfürsten, denen er angehörte, herausheben und auf eine repräsentative Stelle mit den Weltherrschern seiner Zeit stellen sollte: mit dem Deutschen Kaiser, dem russischen Zaren und dem französischen König.

Eine Brücke in die Vergangenheit ist zerstört

Marion Ackermann, die Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, zu denen auch das Grüne Gewölbe gehört, sagte an diesem Montag auf der Pressekonferenz ihres Hauses zu dem Einbruch, August habe sich in Konkurrenz mit Ludwig XIV. gesehen. Und diese für sich entschieden. Das meinte sie natürlich nicht politisch-militärisch, sondern symbolisch: In Dresden hat der königlich-kurfürstliche Staatsschatz die Jahrhunderte überdauert, während alles, was Ludwig an beweglichen Reichtümern aufgehäuft hatte, mit dem Sturz der Bourbonen in der Französischen Revolution verstreut, meist gar zerstört wurde. Und so erging es fast allen europäischen Herrscherhäusern.

Mehr zum Thema 1/

Ein historischer Sieger kann deshalb derjenige genannt werden, der etwas hinterlassen hat, was wir heute noch genießen können. So gesehen waren die Dresdner Wettiner, allen voran August der Starke, doch noch die wahren Gewinner der Geschichte. Und mit ihnen wurden auch die gebeutelten Sachsen zu siegreichen Eroberern.

Jede einzelne nun geraubte Preziose – es muss nicht einmal der vermisste Sächsische Weiße Brillant von fast fünfzig Karat sein, der als größtes Juwel im Historischen Grünen Gewölbe liegt; die Rockknöpfe der drei geplünderten Garniture sind schlimm genug – zerstört nicht nur dieses Sieges-, sondern auch das Heimatgefühl, das die Schätze schufen. Es gibt anderswo auf der Welt größere Diamanten als in Dresden, aber die Besonderheit etwa der sogenannten Brillantgarnitur als bedeutendste der drei liegt darin, dass hier ein Generationenprojekt zu besichtigen war: August der Starke kaufte den Großteil der Diamanten, sein Sohn August III. ergänzte weitere höchst bedeutende Steine, darunter den legendären „Dresdner Grünen“, und sein Urenkel Friedrich August III. schließlich ließ aus Juwelen seiner beiden Vorfahren die jetzige Brillantgarnitur anfertigen – als „Brücke zwischen den Fürstengenerationen“, wie Dirk Syndram, der Direktor des Grünen Gewölbes, das Schmuckensemble charakterisiert hat.

Seit diesem Montag ist diese Brücke in die Vergangenheit zerstört. In Dresden, wo man mit dem Ausradieren der eigenen Geschichte so schreckliche Erfahrungen gemacht hat, wiegt der Kunstraub deshalb noch schwerer, als er es in anderen Städten täte. Im barocken Glanz der Fürstensammlungen lag der letzte Rest des splendor saxoniae.