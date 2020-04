Tony Conrads Werke in Köln : Schönes weißes Rauschen

Dieser Kinofilm sei wohl der erste, den man sich besser mit geschlossenen Augen zu Gemüte führe, bemerkte ein Zeitgenosse nach der Uraufführung im New Yorker Lincoln Center im September 1966. Tatsächlich ging der Ausstrahlung eine Warnung voraus: Die Veranstalter ließen sich für keinerlei physische oder mentale Beeinträchtigungen in Haftung nehmen, der Film könne nämlich epileptische Anfälle oder „Symptome von Schockbehandlung“ hervorrufen. Sogar ein Arzt solle „in Bereitschaft stehen“. Wer sich das gut halbstündige Werk von Anfang bis Ende anschaut, wozu jetzt in Köln die seltene Gelegenheit besteht, sieht die Sinne über die retinalen Reize hinaus tatsächlich noch immer herausgefordert. Dieser Film ist vollkommen abstrakt, sein Geschehen kommt ohne jede Erzählung aus. Er zieht den Blick regelrecht in einen Strudel, saugt ihn in die Tiefe, oder er lässt ihn heftig pulsierend über den Bildrahmen hinausströmen.

Das ist nichts für Popcorn, und wer bei sich selbst Anzeichen von Halluzination oder Hypnose verspüren mag, schließt wohl wirklich besser die Augen. So oder so ist es jedenfalls ein Glücksfall, dass „The Flicker“ von Tony Conrad, eine Inkunabel des experimentellen Films der sechziger Jahre, zur Ausstellung gehört, und der Kölnische Kunstverein verfügt sogar über ein ihm angeschlossenes richtiges Kino, in dem der denkwürdige Streifen wieder laufen kann, sobald die Umstände es zulassen.

Beißende Persiflagen auf Hollywood und die amerikanische Kriegskultur

Üblicherweise wird „Das Flackern“ als Schlüsselwerk einer künstlerischen Analyse angesehen, die das Medium Film im Film selbst kritisch seziert, indem es sich auf den Wechsel von Hell und Dunkel reduziert und somit ein Gewitter aus Stroboskoplicht entfacht. Stimmt aber nicht wirklich – es ist keine regelmäßige Abfolge von Licht und Schlagschatten, mit dem Conrad das Publikum unter Spannung setzt. Vielmehr hatte der junge Künstler siebenundvierzig melodisch-rhythmische Muster aus schwarzen und weißen Kästchen in ein großes Raster eingetragen, dieses in 16-Millimeter abgefilmt und die so entstandenen Sequenzen im Loop ablaufen lassen. Den Soundtrack erstellte Conrad mit einem Sinuswellengenerator und koppelte diverse Summgeräusche in unterschiedlichen Arrangements, die mit den optischen Impressionen ursprünglich nichts zu tun haben, aber stimmig mit ihnen synchronisiert sind. Bei der Tonspur konnte der 1940 in New Hampshire geborene Künstler auf die Mithilfe des Computerexperten Harold V. „Mac“ McIntosh zählen und konstruierte sich nach eigenem Bekunden einen „maßgeschneiderten Klangsynthesizer“, der nur dem einen Film diente. Fertig war das psychedelische Filmfeuerwerk.