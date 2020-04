Pompeji und Herculaneum : Sie haben eine größere Katastrophe gesehen

Die Inschrift ist unscheinbar, aber gut zu lesen, ihr Inhalt alltäglich, doch von historischer Bedeutung. „XVI (ante) K(alendas) Nov(embres) in(d)ulsit pro masumis esurit(ioni)“ steht mit Kohle an die Wand des Atriums gekritzelt: „16 Tage vor den Kalenden des Novembers (also: am 17. Oktober) schwelgte er in einem üppigen Festmahl.“ Ein Graffito von vielen, mehr als zehntausend finden sich in Pompeji; ein Brett lehnt davor, um es vor der Sonne zu schützen.

Andreas Rossmann Freier Autor im Feuilleton. F.A.Z.

Der flüchtige, im Oktober 2018 geborgene Eintrag zählt zu den Zeitspuren eines Hauses, das wegen seines begrünten, von bemalten Säulen gefassten Außenraums den Namen „Casa del Giardino“, „Haus des Gartens“, erhalten hat. Es befindet sich auf einem trapezförmigen, als „cuneo“ (Keil) bezeichneten Areal in der Regio V zwischen dem „Haus der Silberhochzeit“ (so genannt, weil das Königspaar, Umberto I. und Margherita von Savoyen, es 1893 an seinem fünfundzwanzigsten Hochzeitstag besuchte) und dem „Haus des Marcus Lucretius Fronto“. Beide wurden bereits Ende des neunzehnten Jahrhunderts freigelegt, ohne dass die Arbeiten auf die Bereiche dazwischen und dahinter ausgedehnt wurden; erst vor ein paar Jahren haben die Archäologen sie fortgesetzt. Der größere Teil der Regio V im Nordosten von Pompeji gehört zu dem Drittel der Ruinenstadt, das noch im Boden ruht; zunächst aber mussten Sicherheitsvorkehrungen getroffen, das Gelände stabilisiert, das Gefälle abgeflacht und der Erddruck gemindert werden.