So lasst uns denn eine Billion Apfelbäumchen pflanzen!“ Der hier ditfurthisch zugespitzte Vorstoß Schweizer Wissenschaftler, zur Abwendung der Erderwärmung durch Kohlenstoffbindung eine Fläche von der Größe Nordamerikas aufzuforsten, wurde zwar vielfach als utopisch belächelt, scheint aber symptomatisch für die momentane Befindlichkeit des Landes.

Um auf die Dringlichkeit des Klimawandels aufmerksam zu machen, werden fast immer Apokalypsebilder der Natur aufgerufen: versengte Steppen, brennende Wälder, zu rissigen Lehmpfuhlen vertrocknete Seen; selbst hochwissenschaftliche Klimadiagramme erscheinen mit den kühleren Jahrzehnten in Blautönen und den besonders in Europa jüngst rapide gestiegenen Temperaturen in Tiefrot wie abstrakte Rakelbilder Gerhard Richters, die urwüchsigsten unter seinen Gemälden. In diesen prekären Zuständen der Natur, die im Anthropozän menschengemacht sind, spiegeln sich somit immer auch Krisen der Gesellschaft. Auch dies hat Vorläufer in der Kunst.