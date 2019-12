Aktualisiert am

Van-Gogh-Schau in Potsdam : Der Klatschmohn birst vor Energie

Lebenskraft der Dinge: Im Museum Barberini in Potsdam sind Stillleben Vincent van Goghs zu sehen. Sie bergen immer noch Überraschendes.

Lange nicht van Gogh zugeschrieben: „Vase mit Mohnblumen“ von 1886. Bild: Wadsworth Atheneum Museum of Art

Obwohl zu Vincent van Gogh alles gesagt und gezeigt scheint, gab es bis heute noch keine Ausstellung, die sich ausschließlich seinen Stillleben widmete. Das ist verwunderlich, denkt man etwa an die Sonnenblumenbilder van Goghs und welch große Rolle diese in seinen Tagebüchern spielen. Oder auch an die ersten Bilder, die der verhinderte Prediger van Gogh nach seiner wegen Erfolglosigkeit abgebrochenen theologischen Laufbahn überhaupt malte: erdfarbene Stillleben mit leeren Vogelnestern im Zentrum.

Diese bilden den Auftakt einer ungemein aufschlussreichen Ausstellung von siebenundzwanzig Stillleben und einiger weiterer von van Goghs Vorbildern im Potsdamer Museum Barberini. „Stillleben sind der Anfang von allem“, sagte van Gogh im Winter 1884/85, nur fünf Jahre vor seinem frühen Tod. Und tatsächlich fanden sich in seinem Nachlass die winzigen Vogelnester, die ihn bis zuletzt begleiteten; wie auch sein berühmtes Bild der derben Arbeiterschuhe. Die Idee, dass selbst die buchstäblich niedersten Dinge bildwürdig sind, weil sie einen spannungsreichen „Gegenstand“ darstellen, stammt natürlich aus der niederländischen Kunst des siebzehnten Jahrhunderts, aus der auch van Gogh schöpft. Anstelle der mit ihnen gern inszenierten Vanitas aber setzt van Gogh einen élan vital, eine Lebenskraft, die bis zuletzt ungebrochen ist, insbesondere in den Blumenstillleben, wo bei seinen Sonnenblumen ein veritabler Kult um die Energie spendende, wirbelnde Sonne hinzukommt.

Aber auch die in Potsdam zu sehende „Vase mit Mohnblumen“, die ihm lange nicht zugeschrieben wurde, weil sie zu untypisch für van Goghs Malweise schien - eine Vorstellung von Stilreinheit, mit dem die Potsdamer Schau durch die gezeigten Stillleben nach dem Vorbild des erfolgreichen Pariser Blumenmalers Monticelli oder pointillistisch getupften Interieurs gründlich aufräumt -, birst vor Energie: Der leuchtend rote Klatschmohn quillt an allen Seiten über, anstelle der sonst üblichen Wirbel im Hintergrund setzt van Gogh kantige Farbstriemen im Winkel von fünfundvierzig Grad neben- und gegeneinander.

Auch die zwei sonnengelben Stillleben im Museum Barberini, angereichert einmal mit einer „Flasche und Zitronen“ (1888), im anderen Fall mit „Orangen, Zitronen und blauen Handschuhen“ (1889), sind durch das pastos aufgetragene Korbgeflecht immer noch die von ihm als Jugendlicher aufgesammelten Vogelnester - Zeichen von vergangenem und neuem Leben gleichermaßen.

Van Gogh. Stillleben. Im Museum Barberini, Potsdam; bis zum 2. Februar 2020. Der Katalog kostet 39 Euro.